Eike Batista apresenta nomes para substituir membros do conselho da OSX

publicidade

O empresário Eike Batista apresentou uma lista com três candidatos para integrar um novo conselho de administração na OSX, empresa de negócios portuários do grupo X em recuperação judicial.

A informação consta em fato relevante publicado pela OSX no fim da noite de sexta-feira. Antes disso, em agosto, Eike já havia pedido a convocação de uma assembleia de acionistas para destituição dos integrantes do conselho e eleição de substitutos sob a justificativa de conferir "maior alinhamento" entre a gestão e o conselho.

A solicitação foi feita por Eike Batista e o Centennial Asset Mining Fund LLC, no qual o empresário tem participação indireta. Juntos, eles formam o bloco de controle da OSX.

Os nomes da lista são Willian de Mello Magalhães Junior, ex-presidente da MMX, empresa de mineração do grupo X; Roberto Yoshiyuti Hukai, professor de energia da USP; e João Manoel Monteiro de Lima, consultor.

Hukai e Lima declararam se enquadrar nos requisitos para atuarem como membros independentes do conselho. Além disso, Lima foi indicado para assumir a presidência do colegiado.

Em carta, Eike diz que a nova administração se "dedicará à preservação e ao cumprimento do plano atual de recuperação judicial, tendo como objetivo central a redução de custos da companhia e a captação de novos recursos de forma a possibilitar eventual antecipação do plano", assegurando a sobrevivência da empresa no longo prazo.