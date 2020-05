Em meio à pandemia, Cesta Básica de Porto Alegre registra alta de 5,85% em abril

publicidade

A cesta básica de Porto Alegre registrou alta de 5,85% em abril de 2020 na comparação com março deste mês, conforme o cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgado na manhã desta segunda-feira. Com isso, passa a custar R$ 427,01, a quarta mais cara do País, atrás de São Paulo (R$ 556,25), Rio de Janeiro (R$ 544,34) e Vitória (R$ 537,89).

Na passagem de março para abril, dos 13 produtos que compõem o conjunto de gêneros alimentícios essenciais, oito ficaram mais caros. São eles: a batata (34,87%), o tomate (32,66%), o feijão preto (16%), o leite (15,65%), o arroz (7,64%), a banana (6,94%), a farinha de trigo (2,24%) e o óleo de soja (0,42%). O pão francês não registrou variação de preço. Por outro lado, quatro itens registraram queda: o principal deles foi a manteiga, com diminuição de 4,67%. Já o café teve deflação de 4,10%, a carne de 1,29% e o açúcar refinado de 0,39%.

De acordo com o Dieese, salário mínimo necessário deveria equivaler a R$ 4.673,06, ou 4,47 vezes o mínimo de R$ 1.045,00. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, alterado para 7,5%, com a Reforma da Previdência, a partir de março de 2020, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em abril, metade da jornada para comprar os alimentos básicos (50,00%). Em Porto Alegre, a jornada de trabalho necessária de um gaúcho para comprar a cesta básica é de 110 horas e 57 minutos.

Devido à pandemia, a Diesse realizou a pesquisa dos valores dos alimentos, no mês de abril, por telefone, e-mail, consultas na internet e em aplicativos de entrega e em algumas localidades de forma presencial.