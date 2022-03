Embraer suspende suporte e venda de peças de aviões para a Rússia

publicidade

A Embraer, fabricante brasileira de aviões, se juntou às empresas que adotaram sanções contra a Rússia e suspendeu a venda de peças e o suporte técnico para os aviões das companhias aéreas do país. A norte-americana Boeing e a europeia Airbus também paralisaram os serviços no território russo em reação à invasão da Ucrânia.

A empresa brasileira tem negócios com a Rússia desde 2002, quando entregou o modelo 135BJ. Depois disso, o Brasil ainda forneceu ao país as linhas de jatos Embraer Legacy e Embraer Praetor, e o Boeing BBJ. Em janeiro, executivos brasileiros haviam fechado um acordo com a Jet Flight Service, fornecedora global de serviços manutenção e reparo, com sede na Rússia.

Visa, Mastercard, Exxon, Nike, Ford, Hyundai e Apple também anunciaram que suspenderam as principais operações em Moscou e restringiram temporariamente o acesso de funcionários e parceiros na Rússia.

Na quarta, o ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, disse que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sabe que a única alternativa às sanções econômicas contra seu país é uma Terceira Guerra Mundial, que seria "uma guerra nuclear devastadora".

Em entrevista à rede de televisão Al Jazeera, Lavrov declarou que Biden "tem experiência e sabe que não há alternativa às sanções, a não ser a guerra mundial".