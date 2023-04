Soluções com inovação para a indústria

publicidade

O Vale do Sinos, considerado um dos berços do tradicional setor calçadista no país, abriga também inovação. Com sede em Campo Bom, uma empresa desenvolve soluções tanto para a indústria de calçados quanto para outros setores: a FCC. A atuação esta voltada à ciência dos materiais e criação de moléculas que estão por trás dos produtos, com foco em vedantes, adesivos, massas poliméricas, termoplásticos e revestimentos.

“Todo brasileiro, provavelmente, não passa um dia sem encostar em algum produto da FCC”, afirma o CEO da empresa, Marcelo Reichert. O embasamento do empresário para a declaração é a diversidade de produtos que contém criações da FCC. Conforme Reichert, a empresa desenvolve soluções para as 50 maiores fabricantes calçadistas do Brasil, além do ramo automotivo, de construção civil e até de escovas de dentes.

O empresário se orgulha de ter resistido à crise econômica no período da pandemia e atribui a conquista à diversidade de setores atendidos. Apesar de se preocupar com o momento atual da economia do país, o CEO prevê que o faturamento da FCC dobre até 2026. Segundo Reichert, a empresa deve atingir R$ 1 bilhão em 2024 e chegar próximo de R$ 1,5 bilhão nos dois anos seguintes. “Continuamos otimistas com o crescimento, mas a gente vai ter que suar bem mais, ser criativo e inovar”, avalia.

Com 600 colaboradores, a FCC possui também uma planta fabril na Bahia, mas suas raízes são gaúchas. A empresa foi fundada em 1969, pelo pai do atual CEO, Valentino Reichert, que era acionista minoritário, mas, com o tempo, tornou-se proprietário. Atualmente, são acionistas Valentino e os filhos Marcelo e Letícia Reichert.

Curso para mulheres

Até 19 de abril, 200 mulheres empreendedoras de Porto Alegre que buscam criar ou alavancar seus negócios poderão se inscrever no curso gratuito “Jornada Dona de Si”. A iniciativa é uma parceria entre a Fundação Casas Bahia (FCB) e o Instituto Dona de Si, que promove o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres. Informações podem ser obtidas aqui.

Oficinas gratuitas

O Programa Gaúcho do Artesanato (PGA) realizará oficinas gratuitas a partir de hoje até quinta-feira. As atividades serão realizadas na Casa do Artesão de Porto Alegre, na rua Júlio de Castilhos, 144, das 14h às 17h. As inscrições podem ser realizadas no local ou pelo telefone 3226.3055. Desenvolvido pela FGTAS, o PGA incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização.