Empresários gaúchos criam primeiro shopping 100% online do Brasil

A pandemia deixou evidente a necessidade e importância de um meio virtual de vendas para os lojistas. Pensando nisso, os empresários gaúchos Régis Radin, Rodrigo Etlis e Thiago Bertoletti desenvolveram o Clicante.com, o primeiro shopping 100% virtual do Brasil. “É diferente de outros marketplaces como Americanas e Magalu, pois será uma vitrine para as lojas e não para os produtos. O foco são as marcas e não os produtos. Atenderemos todos os tipos de lojistas. Até uma loja de bairro pode ser uma megastore, basta ter bons produtos e estar presente no Clicante.com”, afirmou o proprietário da Wall Street Poster e fundador do Clicante.com, Rodrigo Etlis. A plataforma prevê para o primeiro ano de funcionamento mais de mil lojistas cadastrados e mais de 200.000 vendas, gerando uma movimentação superior a R$ 40 milhões.

“Viemos para ser a solução online para os lojistas. Tanto quem já tem seu próprio e-commerce como quem ainda não tem, poderá participar. O Clicante.com será uma vitrine nova. Imagine que você tem uma loja em um grande shopping, ao abrir outra no shopping concorrente, você aumenta o seu público comprador. O Clicante.com é isso, queremos levar as lojas de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, em um primeiro momento, para diferentes públicos”, explicou Régis Radin, diretor fundador da Supercâmbio e co-fundador do Clicante.com.

Uma das motivações dos empresários é o fortalecimento do mercado local. “Quando você abre um site e faz uma compra, que às vezes demora 15 dias para chegar, você acaba comprando de São Paulo, Minas Gerais e outros Estados. Com o Clicante.com você vai comprar da loja da sua cidade e receber o produto em até quatro horas”, afirmou Régis. O empresário ainda informou que o plano de expansão prevê o lançamento em Porto Alegre e expansão para as principais capitais do Brasil nos próximos 24 meses. Cada capital terá seu Clicante.com,

O Clicante.com irá atender todas as cidades presentes na Grande Porto Alegre. Lojistas da região podem efetuar seu cadastro acessando o site clicante.com. A plataforma, que já está sendo desenvolvida há mais de 12 meses, tem previsão de estar funcionando para os consumidores em Setembro.