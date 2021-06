EnSilica chega no Brasil para ampliar a capacidade nacional de desenvolvimento de semicondutores

publicidade

A EnSilica, líder mundial no fornecimento de circuitos integrados, anunciou a inauguração de um novo Centro de Projetos em Porto Alegre. A empresa brasileira utilizará tecnologia de semicondutores de ponta para desenvolver soluções para sua base de clientes global. A EnSilica foi fundada em 2001 e conta com aproximadamente 120 funcionários em seus escritórios em Oxford e outros centros de projetos no Reino Unido e em Bangalore, na Índia.

A empresa começa a operar com uma equipe de projetistas experientes que trabalhou junto na Ceitec por vários anos. As competências adquiridas pela equipe ao longo da última década foram fundamentais para o investimento da empresa na capital gaúcha. Ela entra em operação em julho com todos os colaboradores trabalhando remotamente devido à restrição da Covid. A inauguração do centro de projetos está prevista para outubro. É política da empresa desenvolver um relacionamento próximo com as universidades locais, oferecendo a possibilidade de estágios de graduação, bem como projetos em conjunto com alunos de mestrado e doutorado na área de microeletrônica.

A EnSilica já está em busca do primeiro grupo de estagiários. O responsável pelo Centro de Projetos é Julio Leão, que atuou oito anos na Ceitec, já trabalhou nos EUA e fez doutorado no IMEC na Bélgica, que é um dos principais institutos de pesquisa de semicondutores a nível mundial. “Dada a crescente demanda global por novos projetos de semicondutores, a experiência do Julio e da equipe adquirida juntos na última década é um ativo realmente valioso para a EnSilica”, disse Ian Lankshear, CEO da EnSilica.

Ele acrescentou: "Estamos muito ansiosos para aumentar a equipe em Porto Alegre e ser uma parte importante do vibrante ecossistema de tecnologia da região". Os planos de crescimento da empresa incluem a contratação de uma gama de profissionais de engenharia altamente qualificados trabalhando no projeto de circuitos integrados digitais e analógicos, bem como engenheiros de software embarcados. A empresa tem planos de aumentar a equipe para mais de 30 engenheiros nos próximos três anos.

“A chegada da EnSilica é um reconhecimento da competência desenvolvida no nosso Estado. Ao longo de décadas, o Rio Grande do Sul formou talentos diferenciados nas suas universidades. Estes profissionais desenvolvem pesquisa e tecnologias com qualidade internacional em semicondutores, que consolidaram o Estado como um polo de formação de talentos. A vinda de uma empresa de alcance global é resultado do trabalho de muitas décadas de investimento em formação acadêmica de qualidade e incentivo à atividade empreendedora debase tecnológica", diz Luis Lamb, Secretário de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.

“O Gabinete de Inovação entende ser muito louvável a ação de um grupo de profissionais da Ceitec que, em função de suas formações de alto nível em uma área tão específica, em vez de aceitarem propostas de sair daqui para continuar trabalhando no setor, se organizaram e identificaram players de fora que se interessassem por se instalar em nossa cidade. Assim estas empresas poderiam se beneficiar destas competências locais. A ousadia da iniciativa resultou no projeto da EnSilica que está se instalando em Porto Alegre. Esperamos que esta estratégia, em breve, possa gerar a atração de novas empresas para nosso ecossistema de inovação, preservando assim, a permanência destes profissionais em Porto Alegre”, afirma Fernando Mattos, Secretário do Gabinete de Inovação, da Prefeitura de Porto Alegre.

A EnSilica é líder em projeto de Circuitos Integrados (CIs) com uma história consistente de crescimento financeiro e excelência técnica desde sua fundação em 2001. A empresa conta com aproximadamente 120 funcionários em sua matriz, em Oxford, e vários centros de projetos no Reino Unido e em Bangalore na Índia. A EnSilica tem experiência de classe mundial no fornecimento de circuitos de RF, sinais mistos e digitais para seus clientes internacionais nos mercados automotivo, industrial, de saúde e de consumo. Também oferece um amplo portfólio de propriedades intelectuais cobrindo criptografia, sistemas de comunicação e aceleradores de radar. A empresa desenvolve soluções de alta qualidade, da especificação à produção de chips, atendendo aos exigentes padrões da indústria e se concentra no projeto de CIs customizados, fornecimento para OEMs e também fornece serviços de projeto de CIs para empresas que têm suas próprias equipes de projeto.