Entenda como será o financiamento da casa própria para policiais

O Ministério da Justiça lançou o Programa Habite Seguro para financiar habitações em condições beneficiadas para profissionais da segurança pública. A previsão do governo é aprovar R$ 100 milhões por essa linha até o fim deste ano.

A Caixa Econômica Federal fará a operação do crédito imobiliário, que estará disponível para os profissionais da segurança pública, nas agências do banco, em cerca de 40 dias.

A linha de crédito vai financiar 100%, com a possibilidade de redução de taxa de juros nas operações e condições diferenciadas para aquisição de imóveis de propriedade da instituição financeira. O Habite Seguro será fundeado com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Quem tem direito

Serão contemplados policiais federais, rodoviários federais, penais, militares e civis; bombeiros militares; agentes penitenciários; peritos e papiloscopistas integrantes dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação; ativos, inativos da reserva remunerada, reformados e aposentados, bem como os guardas municipais.

No primeiro ano, o aporte do Fundo Nacional de Segurança Pública será de R$100 milhões para a concessão das subvenções que ajudarão no pagamento de parte do valor do imóvel e das tarifas de contratação de crédito imobiliário. Os subsídios variam conforme a renda do profissional.

Renda de até R$ 7 mil

O Habite Seguro, por ser um programa de caráter social, tem como prioridade os agentes de segurança com renda bruta mensal de até R$ 7 mil. Será possível financiar até 100% do valor do imóvel, contando com subsídios de até 13 mil, de acordo com a faixa de renda do profissional, além de obter menores taxas de juros nos financiamentos.

Renda acima de R$ 7 mil

Agentes de segurança pública que recebem acima de R$ 7 mil mensais também poderão ser atendidos pelo programa, tendo acesso a taxas de juros e benefícios diferenciados.

Valor do imóvel

As subvenções poderão ser concedidas para a aquisição de imóveis novos, usados, e para o financiamento de construção individual, com valor de até R$ 300 mil.

Número de financiamentos

A aquisição ou a construção da moradia por meio do programa será aprovada uma única vez para cada beneficiário e poderá ser acumulativa com outros benefícios habitacionais previstos em lei.

Como aderir

Os interessados em solicitar o crédito habitacional com as condições do Programa Habite Seguro devem procurar as agências Caixa ou os correspondentes Caixa. Também será possível aderir ao programa através de uma instituição financeira credenciada.

