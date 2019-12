EUA cancela tarifas que iria impor à China no domingo

publicidade

O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira que os Estados Unidos não vão mais impor no domingo uma nova série de tarifas sobre 160 bilhões de dólares em mercadorias chinesas após a conclusão de um acordo com Pequim.

"As tarifas previstas para 15 de dezembro não serão impostas porque encontramos um acordo", disse o Chefe de Estado no Twitter, pouco depois do anúncio pela China de uma negociação preliminar envolvendo as duas nações. "É um acordo fantástico para todo mundo. Obrigado!", acrescentou Trump.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

De acordo com a China, a "fase um" do acordo comercial com os EUA inclui uma progressiva reversão de tarifas que ameaçavam perturbar a economia global. "Os dois países concordaram com o texto de uma primeira fase para um acordo comercial e econômico", declarou o vice-ministro do Comércio, Wang Shouwen, em entrevista coletiva, acrescentando que os dois lados agora precisam assinar o tratado. Neste contexto, Pequim não vai impor novas tarifas punitivas contra os produtos americanos, como ameaçou fazer em caso de imposição de novas tarifas no domingo.

A China e os Estados Unidos estão envolvidos desde o ano passado em um confronto comercial que se traduz na imposição mútua de taxas alfandegárias adicionais que representam bilhões de dólares por ano. "Os dois países alcançaram uma convergência de opiniões sobre o texto de um acordo econômico e comercial preliminar", declarou o vice-ministro chinês do Comércio, Wang Shouwen.

Os Estados Unidos querem que a China se comprometa a não subsidiar suas empresas públicas, abra seu enorme mercado a mais bens e reformule suas práticas econômicas e comerciais que, para Washington, constituem um abuso sistemático contra investidores estrangeiros.

Recentemente, no entanto, funcionários da Casa Branca disseram que poderiam chegar a um acordo menos ambicioso, chamado "fase um", mais focado em que China compre mais produtos agrícolas americanos. Essa guerra comercial, que penaliza as empresas chinesas orientadas para a exportação, também pode prejudicar o crescimento do gigante asiático. No terceiro trimestre, a China registrou 6% em ritmo anual, o crescimento mais baixo em 27 anos.