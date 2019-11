EUA e China estão próximos de chegar a pacto comercial, diz secretário

publicidade

O secretário de Comércio dos Estados Unidos (EUA), Wilbur Ross, deu indicações de que o país poderá, em breve, chegar a um acordo final sobre um pacto comercial inicial com a China. Ele disse à FOX TV, nessa sexta-feira, que as duas nações estão, no momento, discutindo os últimos detalhes sobre a primeira fase do combinado econômico.

Ele indicou ainda que os dois lados vão realizar, em breve, conversações em nível ministerial por telefone para discutir os pormenores. Um funcionário de alto escalão da Casa Branca deu também indicações de que os dois países estão quase chegando a um acordo.

Ações em alta

Os comentários positivos fizeram com que os preços das ações chegassem a um valor recorde na sexta-feira na Bolsa de Valores de Nova Iorque. O índice industrial Dow Jones ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 28 mil.

O presidente dos EUA, Donald Trump, havia dito na terça-feira que ele e o presidente da China, Xi Jinping, poderiam assinar em breve um acordo inicial sobre o pacto. Contudo, há ainda divergências entre os dois países em relação à aquisição, pela China, de produtos agrícolas dos Estados Unidos, e à retirada parcial de tarifas sobre produtos chineses por parte de Washington.

O governo americano diz que, a menos que haja progresso, o país irá impor uma tarifa adicional sobre smartphones fabricados na China a partir de 15 de dezembro.