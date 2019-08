Europeus disputam indicação para candidatura ao FMI

A indicação do candidato europeu à direção do Fundo Monetário Internacional (FMI) se tornou, nesta sexta-feira, um duelo entre o Norte e o Leste, com o holandês Jeroen Dijsselbloem e a búlgara Kristalina Georgieva como últimos na disputa, após retirada dos do Sul e da Finlândia.

Jeroen Dijsselbloem é ex-presidente do Eurogrupo e Kristalina Georgieva atualmente é a número 2 do Banco Mundial (BM). Georgieva seria a aspirante com maior apoio, disse à AFP uma fonte próxima às negociações.

Olli Rehn, atual governador do Banco da Finlândia, anunciou no Twitter sua saída, após a votação desta manhã. "Retiro meu nome da votação, a fim de que alcancemos um amplo consenso em torno do candidato europeu e que obtenhamos apoio mundial", escreveu.

EU is about to vote on Europe’s candidate for IMF managing director. It is an exceptionally meaningful and motivating job. However, at this stage I withdraw my name from the ballot, so that we can achieve a broad-based consensus for the European candidate, and world-wide support.