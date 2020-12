Febraban vê estabilidade, segurança e comodidade no primeiro mês do PIX

publicidade

No dia em que o PIX completa um mês de operação, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu uma nota, na manhã desta quarta-feira, na qual afirma que, devido ao "tamanho e complexidade do novo sistema de pagamento instantâneo", os primeiros 30 dias de funcionamento foram avaliados como "muito positivo".

Segundo a Febraban, o PIX tem funcionado de "maneira bastante estável", com "total segurança e muita comodidade para milhões em suas operações bancárias do dia a dia", nas palavras do presidente da federação, Isaac Sidney.

Desde o dia 16 de novembro, quando o PIX começou a funcionar, até a terça, dia 15, foram feitas 92,5 milhões de transações, que somam cerca de R$ 83,4 bilhões, segundo o Banco Central (BC).

Os cadastros de chaves totalizam 116 milhões, dos quais 110,9 milhões para pessoas físicas e 5,1 milhões para pessoa jurídica. A chave mais usada é o CPF, com 40,2 milhões de cadastros.