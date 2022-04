FGTS vai poder ser usado para pagar até 12 parcelas atrasadas de financiamento de imóvel

publicidade

As pessoas com até 12 prestações de financiamento imobiliário vencidas vão poder quitar a dívida usando o FGTS (Fundo de Garantida do Tempo de Serviço). Pela regra anterior, o recurso só podia ser usado para pagar até três parcelas atrasadas. A norma está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (20) e vai valer até 31 de dezembro de 2022. Segundo o documento, a medida entra em vigor no dia 2 de maio, mas os bancos terão ainda mais 30 dias para se adequarem à determinação.

Também nesta quarta, o governo federal atualizou a renda mínima para as famílias interessadas em financiar imóvel por meio do programa Casa Verde Amarela. O grupo urbano 1, o mais básico, passa a exigir renda bruta familiar de até R$ 2,4 mil, antes o valor era de R$ 2 mil.

O empurrão para as famílias de baixa renda acontece dois meses após o governo publicar um decreto que aumenta o valor do subsídio para construção ou aquisição de imóveis. Os interessados em adquirir imóveis por meio do programa Casa Verde e Amarela terão subvenção de até R$ 130 mil em áreas urbanas e R$ 55 mil em áreas rurais.

O Casa Verde e Amarela é destinado às famílias sem moradia que desejam ter acesso à casa própria e substitui o Minha Casa Minha Vida. Ele divide o público-alvo em três faixas de renda familiar até o limite de R$ 7 mil. De acordo com o governo, foram entregues 384,1 mil moradias dentro do programa em 2021.

