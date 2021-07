Fundo de desenvolvimento da CMPC apoia 20 iniciativas em comunidades gaúchas

publicidade

Maior indústria do Rio Grande do Sul, a CMPC, Celulose de Guaíba, está anunciando as 20 iniciativas vencedoras do fundo Valor Local, ação que visa financiar iniciativas de desenvolvimento em regiões onde a empresa possui operações. Cada uma delas será contemplada com um recurso de até R$ 10 mil, que foi aprovado conforme a solicitação de cada proposta. Os projetos selecionados têm por objetivo promover benefícios a partir da capacitação profissional, da educação, das boas práticas voltadas ao meio ambiente, da promoção da qualidade de vida e de ações direcionadas ao combate da pandemia.

As iniciativas vencedoras estimulam diretamente a geração de renda por meio do empreendedorismo, a cultura, atividades de reciclagem, robótica, consumo consciente e redução de resíduos, passando pela construção de quadras esportivas em escolas e de áreas de lazer e convívio, chegando até iniciativas de combate ao novo coronavírus.

Além de capacitar pessoas e empresas com foco no apoio aos pequenos negócios, preferencialmente coletivos, a aplicação dos recursos pode contemplar melhorias nas estruturas produtivas (aquisição de equipamentos, pequenas reformas e adequações de infraestrutura), bem como melhorias na gestão, processos produtivos e comercialização, promovendo alternativas de renda para as comunidades.

“Para nós é motivo de muita satisfação promover uma iniciativa que vai auxiliar tantos empreendedores sociais, que desempenham um papel fundamental em nosso estado. Todos os 20 projetos buscam proporcionar um processo de desenvolvimento social nos municípios onde a CMPC atua. O fundo Valor Local será um marco não só na história da companhia como também na vida de todos beneficiados pelas iniciativas”, afirma Mauricio Harger, diretor-geral da CMPC no Brasil. Puderam participar do processo seletivo organizações da sociedade civil e empresas com fins lucrativos e perfil de negócio social. Estas são as 20 iniciativas selecionadas pelo fundo Valor Local da CMPC:

Mba e a Poporã – Bom uso do dinheiro (Barra do Ribeiro);

Oficinas Eco Surf Esportivas de Inverno (Rio Grande);

Semeando Esperança (Butiá);

Sepé Tiaraju – ENEM e Vestibulares (São Sepé);

Transformando para o Futuro (Guaíba);

Mãos Solidárias - Reciclando na Pandemia (Camaquã);

Promovendo a coleta seletiva solidária no município de Caçapava do Sul (Caçapava do Sul);

Mulheres Daqui: costura, preservação e geração de trabalho e renda (Rio Grande);

Projeto Castração Legal (Barra do Ribeiro);

Projeto de recuperação das nascentes do Parque Eldorado (Eldorado do Sul);

Sala de Capacitação Marcelo Maresia (Balneário Pinhal);

Reformando Sonhos (Pelotas);

Compartilhando conhecimentos (Pantano Grande);

Programa social Pescar: atitudes que transformam vidas (Porto Alegre);

Projeto Troca de Passes (Rio Grande);

Projeto Crescer (Guaíba);

Mãos Amigas em Ação (Pantano Grande);

Hip Hop na Construção da Cidadania (Guaíba);

Plantinha Inteligente - Robótica Sustentável (Guaíba).

Confira aqui as informações completas das 20 iniciativas selecionadas: https://cmpcbrasil.com.br/vl/participantes/.