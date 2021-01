GameStop: um novo tipo de rebelião contra os barões de Wall Street?

publicidade

Wall Street foi o palco de um fenômeno surpreendente: em algumas sessões, as ações das lojas de videogame GameStop subiram a um ritmo desconcertante, uma alta impulsionada por um grupo de operadores em uma cruzada contra o sistema. Confira a seguir uma retrospectiva sobre uma "rebelião" no mercado de valores que ilustra a luta entre os investidores jovens e os magnatas das finanças quase dez anos depois do movimento de protesto Occupy Wall Street.

Como internautas conseguiram fazer a GameStop decolar?

Referência histórica para os entusiastas dos videogames, as lojas GameStop estão longe de oferecer um modelo radiante de crescimento em uma era em que as compras online, os downloads e os jogos remotos superaram as vendas físicas.

Devido a estas dificuldades financeiras, as ações do grupo estão entre as mais atacadas em Wall Street pelas vendas em "short" (a descoberto). Esta prática, comum em grandes fundos de investimento, consiste em vender antecipadamente ações apostando em uma queda de seus preços com a finalidade de recomprá-las mais barato em data posterior, obtendo assim um ganho substancial.

Mas um grupo de "traders" que opera na bolsa, ansioso por apostas financeiras arriscadas, propôs se opor a grandes nomes das finanças que vendem em "short" e começaram a comprar maciçamente ativos da GameStop para inflar seu preço.

Com três milhões de assinantes, o fórum WallStreetBets, do site Reddit, onde os usuários da internet se vangloriam de seus feitos ou, com mais frequência, de seus apuros na bolsa com memes e brincadeiras ousadas, foi a ferramenta principal usada neste movimento sem precedentes. Resultado: na sexta-feira passada, a ação da GameStop (GME na bolsa de Nova York) ganhou mais de 50%. E foi só o começo.

O que é um "short squeeze"?

Diante dessa alta repentina, os fundos que tinham apostado na baixa da GME tiveram que recomprar as ações para limitar suas perdas, provocando um "short squeeze" (ou "recompra forçada"), que aumentou ainda mais o preço da ação.

A GameStop subiu 18% na segunda-feira, depois 93% na terça e nada menos que 135% na quarta. Os membros do WallStreetBets ficaram eufóricos. Alguns veículos americanos falaram, inclusive, de uma rebelião contra o sistema. Para Jaime Rogozinski, que criou o fórum em 2012, mas se afastou dele, os apostadores "conseguiram fazer o que o movimento Occupy Wall Street nunca fez, de uma forma radicalmente diferente".

"O Occupy Wall Street protestava contra o fato de as pessoas comuns não poderem participar do jogo do mercado de valores. Agora, as pessoas comuns encontraram uma forma de enganar o sistema do lado de dentro", observa.

Depois de decidir limitar seu acesso, o WallStreetBets reverteu a decisão e voltou a ficar acessível para todos no fim da noite. O aplicativo de chat Discord anunciou, por sua vez, a retirada do WallStreetBets de seus servidores, alegando que abrigava conteúdo de "ódio".

A reguladora da bolsa pode intervir?

A SEC, entidade reguladora da bolsa dos Estados Unidos, informou na tarde desta quarta-feira que tomou nota desta "volatilidade" e destacou que está "avaliando" a situação. Para o advogado Jacob Frenkel, ex-promotor da SEC, a extrema volatilidade do título, cuja cotação precisou ser suspensa em múltiplas ocasiões nos últimos dias, justificaria uma ação por parte da entidade.

"As operações seriam suspensas por dez dias para garantir que todos os investidores tenham acesso à informação precisa e atualizada", disse Frenkel, que duvida, no entanto, que um passo deste tipo seja dado. A SEC também pode iniciar uma investigação por manipulação do preço das ações, mas a comissão quase nunca anuncia seus movimentos.

O investidor Andrew Left, da Citron Research, afirmou ter sido assediado na semana passada após ter apostado na queda da GameStop e anunciou ações legais contra estas ameaças. "Nossa equipe econômica, inclusive a secretária do Tesouro, (Janet) Yellen, está monitorando a situação", disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.

E agora?

A história da GameStop está longe do fim. Na noite de terça-feira, o diretor-executivo da Tesla, Elon Musk, que ataca com frequência o "sistema", enviou pelo Twitter um link ao WallStreetBets, o que contribuiu para a alta da quarta-feira.

O financista e capitalista de risco Chamath Palihapitiya, por sua vez, revelou que tinha comprado 50.000 ações do grupo que já havia vendido na tarde da quarta-feira, comprometendo-se a oferecer seus lucros a uma organização de ajuda a empresas afetadas pela recessão.

Os usuários do Reddit, por sua vez, voltaram-se para outras empresas, entre elas a rede de cinemas AMC (que se valorizou 301% na terça) e, em menor medida, à fabricante de software empresarial BlackBerry (+33%).