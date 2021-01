Gastos de brasileiros no exterior despencam quase 70% em 2020

publicidade

Devido à pandemia do novo coronavírus, os gastos de brasilerios em viagem ao exterior despencaram em 2020 e tiveram queda de 69,3%. De janeiro a dezembro do ano passado, as despesas acumularam US$ 5,394 bilhões, contra US$ 17,593 bilhões registrados em 2019. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central (BC).

O resultado de 2020 teve forte influência da pandemia, por conta do fechamento de aeroportos e fronteiras durante o ano passado, mas também pela perda do poder de compra do brasileiro no exterior, consequência da valorização do dólar frente ao real. A moeda americana encerrou 2020 com ganho acumulado de mais de 29%, cotado a R$ 5,19, deixando a moeda brasileira com o segundo pior desempenho global no ano.

No último mês do ano passado, os gastos chegaram a US$ 370 milhões, contra US$ 1,497 bilhão em dezembro de 2019, o que representa uma queda de 75,2%. Já as receitas de estrangeiros em viagem ao Brasil totalizaram US$ 295 milhões no mês passado e US$ 3,044 bilhões no acumulado de 2020, contra US$ 535 milhões e US$ 5,995 bilhões, respectivamente, nos mesmos períodos de 2010.

Com isso, a conta de viagens no país, formada pelas despesas e as receitas, fechou dezembro negativa em US$ 74 milhões e com déficit de US$ 2,350 bilhões nos 12 meses do ano passado. Isso significa que, mesmo num cenário de pandemia, o brasileiro seguiu gastando mais no exterior do que o estrangeiro no Brasil.

