Governo antecipa pagamento do Auxílio Brasil em agosto; veja calendário

O governo federal autorizou a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil no mês de agosto. Segundo instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (25), os beneficiários do programa poderão ter acesso ao auxílio a partir do dia 9 de agosto. Atualmente, o benefício é pago nos últimos dez dias úteis de cada mês.



As parcelas dos meses restantes, de setembro a dezembro, seguem sem mudanças. Em julho, o pagamento começou a ser realizado no último dia 18 e segue até o sexta-feira (29).

Veja a seguir as datas de liberação do benefício no mês de agosto:



Final de NIS 1 – 9 de agosto;

Final de NIS 2 – 10 de agosto;

Final de NIS 3 – 11 de agosto;

Final de NIS 4 – 12 de agosto;

Final de NIS 5 – 15 de agosto;

Final de NIS 6 – 16 de agosto;

Final de NIS 7 – 17 de agosto;

Final de NIS 8 – 18 de agosto;

Final de NIS 9 – 19 de agosto;

Final de NIS 0 – 22 de agosto;

O novo valor, de R$ 600, será pago a partir do calendário de agosto e fica em vigor até dezembro. Ao todo, cerca de 18,13 milhões de famílias serão beneficiadas em julho.

O aumento de R$ 200 faz parte da emenda constitucional que institui estado de emergência até o fim deste ano, promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional. A medida autoriza o governo a gastar R$ 41,2 bilhões para conceder benefícios sociais apenas até dezembro.