Governo do RS anuncia repasse de R$ 115 milhões para sanar parte da dívida com o IPE Saúde

Com um aporte de R$ 75 milhões para sanar parte de uma dívida com o IPE Saúde, somados a R$ 40 milhões de pagamentos já programados, o governo do Estado repassou nesta sexta-feira um total de R$ 115 milhões aos prestadores do Instituto. O recurso é oriundo de R$ 48 milhões de uma das cotas patronais do Executivo que estavam atrasadas e R$ 27 milhões de ajustes realizados no próprio caixa do IPE. Os valores serão pagos na próxima segunda-feira e contemplará um total de 324 hospitais e cerca de 730 clínicas, 430 laboratórios e mais de quatro mil médicos no Rio Grande do Sul.

"Esse esforço começa pelas reformas que têm conduzido nosso Estado a uma condição de equalização, a voltar a pagar fornecedores e salários em dia, e mesmo abrir espaço para investimentos que poderemos fazer mais à frente com recurso que virão", afirmou o governador Eduardo Leite. Ele explicou que, nos últimos governos, quatro parcelas de competência patronal junto ao Instituto não haviam sido pagas. Uma das cotas havia sido ainda no ano passado e, agora, com o pagamento de R$ 48 milhões, metade da inadimplência fica quitada.

O governador ressaltou que os recursos ajudarão a reduzir para aproximadamente 90 dias o desencaixe que existe entre a apresentação de faturas dos prestadores de serviços aos servidores de Saúde e o pagamento através do IPE, que chegou a ser 150 dias. “Hospitais, ambulatórios e outros serviços estão pressionados pela demanda e, tendo esse pagamento efetuado, conseguem ter melhor saúde financeira, sustentabilidade dos serviços.”

Telesaúde e novos médicos

O diretor-presidente do IPE Saúde, Marcus Vinícius de Almeida, disse que o momento era de comemoração, já que as quatro parcelas patronais de atraso correspondiam a cerca de R$ 200 milhões de atrasos do poder Executivo, colocando o Instituto em dificuldades. Desde o fim do ano passado, o Instituto resgatou o pagamento de quatro dos cinco grupos de contas assistenciais, fazendo com que as internações hospitalares e os serviços complementares passassem a ser pagos em 60 dias após o lançamento das faturas pelos hospitais e clínicas . O prazo, segundo o governo, é compatível com o das operadoras privadas. Os pronto atendimentos têm sido pagos em 30 dias e os honorários por consultas médicas são quitados em até 15 dias após a cobrança.

“Estamos tendo a possibilidade de aportar R$ 75 milhões às contas ambulatoriais que atendem mais de 320 hospitais do Estado, praticamente todas as clínicas oncológicas, os serviços de natureza ambulatorial e reduzindo esse prazo para praticamente 90 dias.” Almeida também adiantou que, em função da pandemia de coronavírus, o IPE Saúde manterá o serviço de teleconsulta, pelo menos, até o mês de junho, sem custos de coparticipação. Ressaltou ainda que 300 novos médicos estão ingressando no Instituto em mais de 50 municípios do Interior e em Porto Alegre