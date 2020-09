Governo do RS paga parcela de R$ 2,2 mil e quita folha de setembro para 48% dos servidores

publicidade

O Tesouro do Estado divulgou, nesta terça-feira, o calendário de pagamento da folha de setembro dos servidores do Poder Executivo. O primeiro depósito será na quarta-feira no valor de R$ 2,2 mil para todos os servidores. Neste dia, o governo quita os salários de quem recebe líquido até este valor, o que corresponde a 48% dos vínculos. Assim, quase metade dos servidores terá seu salário quitado em dia e os demais terão recebido R$ 2.200.

O próximo pagamento está previsto para 9 de outubro, no valor de R$ 1,8 mil, quitando a folha para quem recebe líquido até R$ 4 mil (73% dos vínculos). A quitação total da folha de setembro está prevista para 13 de outubro.

Segundo a Secretaria da Fazenda, com a tendência de retomada de atividades da economia, a arrecadação tem se mantido próximo ao que foi projetado antes da pandemia de coronavírus. O mês de agosto já apresentou leve crescimento de 0,9% (R$ 26 milhões) em relação ao previsto antes da crise, evoluindo para uma estabilização da receita. O mês de setembro já apresenta melhora significativa em relação ao ano anterior, apontando para crescimento real de 8,9% (R$ 266 milhões) sobre o mesmo mês de 2019 na arrecadação de ICMS.

De acordo com o subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Jatene, seguem os esforços de gestão do fluxo de caixa para priorizar o pagamento da folha no menor prazo possível, embora o período ainda siga com incertezas na retomada econômica de forma mais consistente. A partir de outubro, o Tesouro não contará mais com o auxílio federal.