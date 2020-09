Governo publica MP para amenizar impactos na tarifa de energia

publicidade

O governo federal publicou nesta quarta-feira uma medida provisória (MP 998/2020) que vai ajudar a reduzir os custos das tarifas de energia no país. O texto complementa a MP 950, que garantiu a isenção por três meses do pagamento das faturas de energia para os consumidores de baixa renda, que somam mais de 10 milhões de famílias.

A 950 também viabilizou a Conta Covid, com aporte de R$ 15,3 bilhões no setor elétrico, atendendo às necessidades de curto prazo causadas pela pandemia. A nova MP tem como foco amenizar impactos na conta de luz dos consumidores, também no médio e longo prazos.

Entre as ações práticas, destina à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) recursos financeiros de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética, o que contribui para reduzir as tarifas dos consumidores nesse período. A MP 998 também contempla os consumidores das concessionárias da Região Norte, recém-privatizadas.

Com problemas de caixa e tendo que tornar saudáveis empresas com vários problemas estruturais, essas concessionários sofreram ainda mais na pandemia. Por isso, o governo federal decidiu amenizar os impactos tarifários nesses Estados.