Guedes adia ida à audiência sobre offshores na Câmara

A assessoria do ministro da Economia, Paulo Guedes, informou à Câmara dos Deputados que o ministro não participará da audiência que estava marcada para esta quarta-feira na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle em conjunto com a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público na Câmara. Segundo os assessores de Guedes, a participação será remarcada. Ele, sem, no entanto, não justificou o motivo da ausência.

O adiamento ocorre no momento em que é votada a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios na Câmara e após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter formado maioria para suspender os pagamentos do orçamento secreto.

Guedes iria à Câmara para explicar a manutenção da offshore (empresa em paraíso fiscal) em convocação aprovada em outubro. O ministro alega que a empresa é legal e foi declarada à Receita Federal do Brasil e à Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

Na agenda das comissões ainda consta a reunião com o ministro marcada para as 10h no Plenário 9. As comissões aguardam a justificativa formalizada da ausência do ministro para confirmar a nova data.