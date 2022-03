Guedes viaja a Paris para reunião com secretário da OCDE

publicidade

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve viajar para participar de eventos em Paris, na França, e em Madri, na Espanha. As agendas internacionais acontecem dos dias 26 de março a 1º de abril. Na França, Guedes participará de reunião bilateral com o secretário-geral da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), Mathias Cormann.

Em janeiro, a OCDE encaminhou ao Brasil e outros cinco países uma carta-convite para integrar o grupo de países desenvolvidos. O grupo é conhecido como “clube dos ricos” e tem por objetivo discutir políticas e agir em cooperação para o desenvolvimento das nações integrantes da organização.

Na Espanha, Guedes deve conceder entrevista em um seminário sobre desafios e oportunidades na América Latina na Universidade Internacional de La Rioja. Ele também deve participar de reuniões com empresários espanhóis e sessões de diálogos com autoridades governamentais no fórum organizado pela Fundação Internacional para a Liberdade.

Quem assume o ministério no período em que o ministro fica fora do país é o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago. O afastamento temporário foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Veja Também