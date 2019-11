"Há vantagens, prós e contras no dólar como está agora", avalia Bolsonaro

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que há prós e contras na cotação atual do dólar. Nessa segunda-feira, o dólar fechou a R$ 4,2145. "Se você for analisar na ponta da linha tem vantagens, prós e contras no dólar a R$ 4,21 como está agora", disse Bolsonaro ao ser questionado sobre afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Nesta terça, a moeda norte-americana voltou a subir, abrindo o dia cotada a R$ 4,25.

O ministro declarou não estar preocupado com o dólar acima de R$ 4,20 e que vê o patamar da moeda como "normal". "Eu vi, ouvi, se ele falou, está falado. Eu espero que caia (patamar do dólar), torço, assim como torço que caia a taxa Selic, torço que aumente nossa credibilidade junto ao mundo. Agora, como eu disse, eu sou técnico de time de futebol, quem entra em campo em são os 22 ministros. Paulo Guedes está jogando na Economia. Se você for analisar, na ponta da linha tem vantagens, prós e contras no dólar a 4,21 como está agora", disse o presidente.