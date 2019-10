Homens e brancos têm rendimento maiores no RS

publicidade

Homens e brancos ganham mais que mulheres e que pardos e negros no Rio Grande do Sul. De acordo com dados da Pesquisa Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira.

Na comparação entre sexos, os homens ganham em média R$ 2.745 e as mulheres, R$ 2.056. Apenas cinco estados têm uma proporção pior que a do RS. No Brasil, as mulheres têm salário médio equivalente a 79% dos homens. Em apenas duas unidades da federação, Roraima e Amapá, o salário das mulheres é maior que o dos homens.

Na estratificação entre raças, os brancos no Estado ganham em média R$ 2.625, enquanto pardos recebem R$ 1.704 e negros, R$ 1.765. A situação é melhor que no Brasil, onde os negros e pardos têm rendimento equivalente a 56% e 57% ao que ganham os brancos. Neste quesito, 12 estados têm situação melhor que a do RS.

Renda no RS é alta, mas avança menos do que no Brasil

A renda média no Rio Grande do Sul cresceu, passando de R$ 2.429 para R$ 2.444. No entanto, o avanço de 0,6% foi menor que no Brasil, cujo índice ficou em 2,3% entre 2017 e 2018. Conforme os dados da Pnad, o RS tem o quarto melhor valor do país, atrás apenas do Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro.