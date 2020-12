Iguatemi recebe operações exclusivas no Rio Grande do Sul

publicidade

Dentro das novidades que o Iguatemi Porto Alegre traz ao público neste final de ano, duas das novas operações em funcionamento no shopping são exclusivas em todo o Estado. O empreendimento recebeu neste mês a 19ª operação da marca de roupas masculinas Foxton, a 15ª loja própria da marca Rip Curl, líder mundial no segmento surfwear, e a quarta loja própria da marca de acessórios femininos Juliana Manzini.

Em funcionamento desde segunda-feira, 21 de dezembro, a Foxton oferece produtos para o guarda-roupa masculino com design e inovação, trazendo conforto e praticidade. Chegando ao Iguatemi Porto Alegre, a marca nacional está presente nas principais cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Localizada no primeiro piso do Iguatemi, a loja da Rip Curl tem 80 metros quadrados de área para exposição dos produtos e trabalha com o mix completo da marca, que veste homens, mulheres e crianças. São oito famílias de produtos, que conta com a coleção masculina e feminina, juvenil, roupas de borracha, relógios, calçados, acessórios, como óculos, bonés, malas e mochilas, cintos e carteiras, e equipamentos de surf, como leashs, decks e capas. As lojas próprias da marca estão presentes em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Alagoas.

Foto: Rip Curl / Divulgação / CP

Há dezoito anos no mercado, a paulistana Juliana Manzini é referência em acessórios que agradam mulheres de diferentes estilos. As peças que compõem sua marca homônima são desenvolvidas para inspirar e elevar a autoestima das clientes. Em dezembro, Juliana inaugurou sua primeira loja no Rio Grande do Sul. A unidade do Iguatemi Porto Alegre promete ser um hotspot entre clientes e amigas da marca, que conta ainda com três lojas em São Paulo, pontos de venda pelo Brasil todo e um e-commerce.

Horários de funcionamento do Iguatemi nos feriados de Natal e Réveillon

O horário de funcionamento do Iguatemi Porto Alegre será alterado nas últimas semanas do ano em decorrência dos feriados de Natal e Réveillon. Na véspera de Natal, quinta-feira (24), o shopping estará aberto das 10h às 18h. No dia seguinte (25), as operações têm abertura opcional: lojas podem funcionar das 14h às 20h e as opções de alimentação, das 12h às 20h.



Em 31 de dezembro, o Iguatemi Porto Alegre funciona das 10h às 16h. Em 1º de janeiro, a abertura das operações é facultativa: lojas podem abrir das 14h às 20h e opções de alimentação, das 12h às 20h.



Atualmente, seguindo a determinação do Decreto Municipal, o horário de funcionamento para todas as operações do Iguatemi é das 10h às 22h, com encerramento opcional às 23h. A academia atende em horário diferenciado, de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h, aos sábados, das 9h às 15h, e aos domingos, das 10h às 14h. As salas de cinema seguem com funcionamento suspenso temporariamente.