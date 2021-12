Inflação do aluguel fecha o ano com alta de 17,78%, segundo levantamento da FGV

publicidade

A chamada inflação do aluguel, calculada pelo Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), fechou o ano de 2021 com a variação acumulada de 17,78%. O percentual supera a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, pouco acima de 10%, mas abaixo do IGP-M do ano passado, de 23,14%.

O índice normalmente utilizado para reajustar valores de aluguéis pelo país fechou dezembro com elevação de 0,87%, depois de ter registrado uma variação positiva de apenas 0,02% no mês anterior.

O dado deste mês veio acima da expectativa dos especialistas de mercado, que esperavam queda em dezembro. Segundo a FGV, a maior contribuição para o resultado veio do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que subiu 0,95% em dezembro. O indicador representa 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado. No ano, o IPA acumula alta de 20,57%.

"O resultado deste mês foi influenciado pela aceleração dos preços de bovinos (11,69%), reflexo da demanda doméstica e da retomada das exportações e, pela aceleração dos preços de safras afetadas por geadas e seca, como café (12,52%) e cana-de-açúcar (2,83%)", disse em nota o coordenador dos índices de preços da FGV, André Braz.