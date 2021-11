Inflação fica em 1,25% e atinge maior variação para outubro desde 2002, diz IBGE

publicidade

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - a inflação oficial - de outubro foi de 1,25%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A porcentagem apresentou uma diferença de 0,09 ponto percentual (p.p) em relação ao que foi apresentado em setembro, período em que a taxa foi de 1,16%. Esta foi a maior variação para um mês de outubro desde 2022 (1,31%). No ano, o IPCA acumula alta de 8,24% e, nos últimos 12 meses, de 10,67%, acima dos 10,25% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2020, a variação mensal foi de 0,86%.

O IPCA acumular alta de 10,67% nos últimos 12 meses, resultado ainda mais próximo do triplo da meta estabelecida pelo governo em 3,75% para este ano. Já em 2021, a inflação soma alta de 8,24%.

Conforme o IBGE, todas as áreas pesquisadas tiveram alta em outubro. Os maiores índices foram os da região metropolitana de Vitória e do município de Goiânia, ambos com 1,53%. Porto Alegre apresentou variação de 1,14 no mês. A variação acumulada ficou em 9,02%, enquanto aquela medida nos últimos 12 meses foi registrada em 11,92%.

Gasolina e a luz

Mais uma vez, a gasolina (+3,1%) e as contas de luz (+1,16%) representaram os maiores impactos individuais do índice. A alta da energia elétrica ocorre em meio à adoção da bandeira tarifária de escassez hídrica, que tem um custo adicional de R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos, o mais alto entre todas as bandeiras.

"A alta da gasolina está relacionada aos reajustes sucessivos que têm sido aplicados no preço do combustível, nas refinarias, pela Petrobras", explica o gerente do IPCA, Pedro Kislanov. Além gasolina, houve aumento também nos preços do óleo diesel (5,77%), do etanol (3,54%) e do gás veicular (0,84%).

O gás de botijão (3,67%) subiu pelo 17º mês consecutivo em outubro, acumulando alta de 44,77% desde junho de 2020. Já as passagens aéreas, ficaram 33,86% mais caras no mês. “A depreciação cambial e a alta dos preços dos combustíveis, em particular do querosene de aviação, têm contribuído com o aumento das passagens aéreas”, explica Kislanov.

Outro destaque foi a aceleração dos preços do transporte por aplicativo (19,85%), que já haviam subido 9,18% em setembro. Os automóveis novos (1,77%) e usados (1,13%) também seguem em alta e acumulam, em 12 meses, variações de 12,77% e 14,71%, respectivamente.

Alimentação

Os itens do grupo alimentação e bebidas ganharam ritmo e apresentaram inflação de 1,17% no mês passado, segunda maior contribuição no IPCA de outubro. A alta foi puxada, principalmente, pela alimentação no domicílio (+1,32%), influenciada pelos saltos nos preços do tomate (26,01%) e da batata-inglesa (16,01%).

Também subiram o café moído (+4,57%), o frango em pedaços (+4,34%), o queijo (+3,06%) e o frango inteiro (+2,8%). Por outro lado, recuaram os preços do açaí (-8,64%), do leite longa vida (-1,71%) e do arroz (-1,42%).

Já a alimentação fora de casa ficou 0,78% mais cara em outubro, principalmente por conta do lanche (+1,31%), que havia apresentado variação negativa no mês anterior (-0,35%). A refeição (+0,74%), por sua vez, desacelerou frente ao resultado de setembro (+0,94%).