Isenção de taxas para abertura de empresas é prorrogada até junho pelo governo do RS

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul decidiu prorrogar até junho a isenção de taxas para a abertura de empresas. Esta é a segunda vez que a prorrogação foi determinada pela administração estadual. A partir desta quinta-feira, a iniciativa é válida por 90 dias e irá se encerrar em 22 de junho.

A suspensão temporária foi anunciada pelo governador Eduardo Leite ainda em outubro de 2020. Depois disso, a medida foi estendida em janeiro, então por mais 60 dias, e agora por mais 90. A ação de Leite foi confirmada após a aprovação em plenária da Junta Comercial.

“Desde o início da pandemia, sempre demos prioridade para preservar vidas no enfrentamento ao vírus, mas sempre buscando conciliar a saúde com a economia. Por isso, tomamos esta medida de isenção temporária para novas empresas lá em outubro. Com os bons resultados que tivemos até aqui, não vimos motivos para não seguir incentivando o empreendedorismo gaúcho, estimulando a nossa economia e ajudando na superação desta grave crise sanitária e econômica”, afirmou o governador Leite.

A dispensa beneficia micro e pequenas empresas (empresa limitada, empresa individual de responsabilidade limitada e empresa individual) e cooperativas. sociedades anônimas (S.A.) e empresas públicas não serão contempladas. Os valores a serem dispensados se referem ao ato de constituição das empresas, que variam entre R$ 89,95 e R$ 155,77.