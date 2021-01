Juros do cartão e do cheque especial encerram 2020 mais caros

publicidade

As taxas de juros do cartão de crédito e do cheque especial encerraram o ano de 2020 com escaladas e pesaram mais no bolso do brasileiro, de acordo com dados do Banco Central desta quinta-feira (28).

Em dezembro, os juros do cheque especial tiveram a segunda alta mensal seguida e atingiram 115,6% ao ano, enquanto a taxa do rotativo cresceu pelo terceiro mês e chegou a 328,1% ao ano.

No caso do cheque especial, uma dívida de R$ 1.000 tomada em dezembro de 2020 vai se tornar, hipoteticamente, um saldo devedor de R$ 2.156 com a taxa média praticada pelos bancos brasileiros.

Já no caso do cartão de crédito, a "bola de neve" fica ainda maior com os juros praticados pelas instituições financeiras. A mesma dívida imaginária de R$ 1.000 vai saltar para R$ 4.281 dentro de um ano.

Veja Também