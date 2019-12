Lide projeta 2020 positivo em âmbito federal e estadual

publicidade

O Grupo de Líderes Empresariais (Lide RS) projeta 2020 como um ano positivo no âmbito federal e estadual. "O Brasil deve registrar crescimento de 2,8% e o Rio Grande do Sul, de 2,4%. Já para 2021, trabalhamos com índices entre 3,5% e 4% para o país e de até 3% no Estado", projetou ontem o presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez, durante coletiva de apresentação dos resultados. A entidade defende a reforma administrativa. "Será nossa pauta principal no próximo ano. O peso do Estado é grande. Precisamos criar um ambiente mais saudável para voltarmos a receber investimentos", frisou, acrescentando que, atualmente, o RS é um "Estado hostil" e de pouca competitividade. "O governador Eduardo Leite tem um desafio nada fácil pela frente. O Estado está passando por um momento de virada. O setor público quebrou e necessita das reformas para voltar a crescer", assinalou.

Fernandez ressaltou que o Legislativo precisa do apoio necessário para referendar as mudanças pleiteadas pelo Executivo. "As entidades que ficarem em cima do muro neste momento estão fadadas ao fim", completou. O dirigente do Lide RS ressaltou que os empresários precisam se posicionar, de modo a criar uma base de apoio ao governo do Estado e aos parlamentares para que as reformas avancem. "Talvez tenhamos que fazer mais barulho. Nunca vi barracas do Lide RS, da Fiergs, da Federasul e de outras entidades na Praça da Matriz para mostrar à sociedade que queremos e precisamos mudar", enfatizou. Segundo ele, unida, a cadeia produtiva gaúcha pode dar o "sólido apoio" que o governador Eduardo Leite necessita. "Se eu fosse o governador, abandonaria o posto se as reformas necessárias para a retomada do crescimento do Estado não fossem aprovadas".

Fernandez afirmou que os 169 filiados do Lide RS - empresas com faturamento acima de R$ 50 milhões - estão engajados em apoiar o governador. Por conta das reformas necessárias também no país, o Lide RS abre o calendário de atividades em 2020 com a visita do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em 14 de fevereiro. Já em 7 de março, realizará o Fórum de Bento Gonçalves, com a presença já confirmada de Paulo Uebel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Em 26 de abril ocorre o II Fórum de Gramado, além do II Fórum de Desenvolvimento. Para março, a entidade ainda aguarda a visita do ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn.