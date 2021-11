Maior plataforma de permutas multilaterais do Brasil chega ao RS

publicidade

Um empresário quer ampliar sua loja e precisa contratar serviços de construção civil, um pai contador quer oferecer seu trabalho e buscar créditos para a mensalidade da escola do filho, a dona de uma confecção infantil precisa liberar seu estoque e de novos pontos de venda. Todos esses empreendedores conseguiram fechar negócio na plataforma de permutas multilaterais XporY.com. A solução desembarca no Rio Grande do Sul em novembro, mês do empreendedorismo, disposta a conquistar negócios de todos os portes. Criada em 2014, já conta com mais 12 mil cadastrados na Região-Oeste, onde foi fundada, e no Estado de São Paulo. A apresentação da plataforma será nesta quinta-feira, 18 de novembro, às 19h, com uma live com Ana Amélia Ribeiro, diretora comercial da XporY.com, e Iva Cardinal, da Confraria do Batom, responsável por introduzir a plataforma no Estado. A live será transmitida pelo perfil do Instagram da Confraria do Batom. Quem quiser conhecer a iniciativa ou se cadastrar gratuitamente já pode acessar o link https://xpory.com/indicar/XFkrkvi5ql88 ou xpory.com/rodadadenegocios.

“Na XporY.com, a adesão é gratuita e os participantes não pagam valor mensal de manutenção e nem comissão sobre as vendas. Somente quando se adquire um produto ou serviço na plataforma é que se paga uma taxa de 10% em reais, sobre o valor da compra”, explica o fundador e especialista em inovação e economia colaborativa, Rafael Barbosa.

Um aspecto interessante é que a plataforma tem sua moeda própria, o X$. E cada X$ 1 equivale a R$ 1. A pessoa cadastra sua oferta na plataforma e, após finalizada a transação, recebe créditos em moeda digital, que permitem a aquisição de qualquer produto ou serviço cadastrado por qualquer outro anunciante. “Contamos com diversos tipos de participantes, desde cadastrados com CPF (pessoas físicas interessadas em em vender algo), até grandes empresas, como indústrias e incorporadoras, passando por profissionais liberais, autônomos e empresários das mais diversas áreas de atuação e portes”, detalha Barbosa.

No início da pandemia, a XporY.com sentiu uma queda no volume de transações. Depois, o volume de cadastrados e negociações cresceu. A expectativa agora é passar de 12 mil cadastrados para 30 a 40 mil participantes em 2022, já com a adesão dos empresários gaúchos. O crescimento está até atraindo um grupo de investidores para aportar capital e alavancar ainda mais o negócio.

O Rio Grande do Sul é o primeiro da região a receber a XporY.com e a escolha se deu em função do poder econômico do Estado com um PIB expressivo. A empresária Iva Cardinal, da Confraria do Batom, é a responsável introduzir, inicialmente, a plataforma no Estado. A Confraria, que nasceu há 12 anos, é um projeto de empoderamento feminino que incentiva que as participantes façam negócios entre si para adquirir produtos e serviços. Essa sinergia chamou a atenção da XporY.com. “Percebemos na Iva Cardinal e na Confraria do Batom esse propósito. Ela demonstra um nível de relacionamento no Estado, com empreendedores e entidades e nos dá a condição de ter uma rede efetiva, já que as opções de transação passam a ser maiores e o nível de qualidade das pessoas indicadas vai proporcionar ainda mais relevância aos produtos e serviços oferecidos”, destaca o empresário Rafael Barbosa.

A XporY.com coleciona histórias de sucesso e empreendedorismo, de pessoas que viram na possibilidade de troca multilateral uma forma de alavancar seu negócio e aumentar rendimentos. Estão na plataforma desde a consultora de produtos de beleza até redes de hotéis, restaurantes, prestadores dos mais diversos serviços, empresas de turismo e eventos franquias e escolas. A empresária Júlia Pittelkow, de Goiânia, é um dos cases. Ela encontrou na XporY.com uma forma de ativar e expandir seu negócio de venda de roupas e acessórios infantis. Na plataforma, ela conseguiu dois bons espaços para expor e oferecer seus itens da loja de roupas infantis, a FBI Kids, um portal do serviço e uma loja física no Setor Marista, em Goiânia. Graças às vendas em X$ (moeda digital usada pelo serviço de permutas), Júlia conta que seu pequeno negócio de vendas de roupas infantis cresceu 400% ao longo de 2019. Ela não só conseguiu se desfazer do estoque que estava parado, como começou a vender mais e abriu sua primeira loja física.

Plataforma do Sebrae

Desde 2020, a XporY.com se transformou na plataforma oficial de permutas do Sebrae após ser aprovada em edital público e processo de avaliação. Dessa forma, passou a ser a ferramenta oficial do Sebrae em uma iniciativa para oferecer às empresas e profissionais liberais afetados pela crise provocada pela pandemia do Covid-19 soluções para reduzirem o custo de operação e uma possibilidade para que os empreendedores possam escoar a produção e os estoques parados. Também é uma forma de potencializar a geração de negócios e de promover a inclusão digital de pequenos e médios empreendedores. O Sebrae-RS também vai participar da iniciativa aqui no Estado e o convênio de parceria com a plataforma está em fase final de assinatura.

Uma das ações realizadas com o Sebrae são as rodadas de negócio, uma das ferramentas tradicionais da instituição que foram potencializadas com a parceira com a XporY.com. Nas rodadas, os interessados se cadastram e podem trocar produtos e serviços entre si por um período definido. “Esses encontros, que podem ser virtuais ou não, ampliam a possibilidade de realização de negócios”, informa Ana Amélia Ribeiro, diretora comercial da XporY. A próxima rodada está programada para janeiro e os interessados já podem se cadastrar em xpory.com/rodadadenegocios.

Uma das tecnologias adotadas pela XporY.com para garantir a segurança dos seus cadastrados é o uso do blockchain, que em tradução literal significa cadeia de blocos. Simplificando, é um banco de dados constituído por blocos de informações interligadas e descentralizadas (formados por computadores espalhados pela web). Dessa forma, diferentemente dos bancos de dados centralizados em que um hacker pode invadir o sistema por meio de uma entrada e ter acesso a todas as informações, na blockchain o invasor precisaria invadir diversas outras máquinas para sequestrar os dados. O sistema também é rastreável e criptografado de ponta a ponta, garantindo ainda mais segurança das informações.

Além do Blockchain, foram implementadas técnicas de inteligência artificial para aumentar a assertividade de conexão entre demanda e oferta dos produtos e serviços disponíveis na plataforma. Assim, se uma noiva procura um serviço específico para sua festa, outros produtos que podem ser de seu interesse também são oferecidos, potencializando os negócios.