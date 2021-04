Mais 98 cidades gaúchas entram na rede 4G

publicidade

A TIM acaba de ampliar, neste primeiro trimestre de 2021, a cobertura 4G em mais 98 municípios gaúchos totalizando 404 cidades com essa tecnologia, a segunda maior cobertura 4G no Estado, chegando a 99,04% da população urbana. Além do Rio Grande do Sul, a companhia segue direcionando seus investimentos para modernizar e ampliar sua rede em todo o Brasil e, até 2023, será a primeira operadora a levar o 4G a todos os municípios brasileiros.

O aumento da cobertura, em todos os DDDs do Estado, inclui cidades como: Frederico Westphalen, São José dos Ausentes, Nova Roma do Sul, Pareci Novo, Maratá, Nova Candelária e Brochier. Segundo o diretor Comercial da TIM para a Região Sul, Christian Krieger, a operadora está reforçando ainda mais seus investimentos no Rio Grande do Sul pois entende que ainda há muito espaço para crescer entre os gaúchos. “A cada dia consolidamos nossa marca no Estado. Nosso objetivo ao longo deste ano é levar uma rede robusta e de qualidade para os municípios menores.”

No RS, a TIM já lidera a cobertura com o maior número de antenas 4G em 51% das cidades com mais de 50 mil habitantes, incluindo Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Santa Maria, Gravataí, Novo Hamburgo, Viamão e São Leopoldo. Desde janeiro, a operadora também chegou em mais 44 cidades gaúchas com o 700MHz. Com isso já são 268 com essa frequência que permite um maior alcance do sinal, especialmente em ambientes fechados. Essa faixa – frequência mais baixa que as usadas anteriormente – tem maior alcance de cobertura, proporcionando uma experiência mais completa aos clientes, que passam a ter um sinal mais intenso e com melhor qualidade em locais mais afastados e distantes das antenas e também em ambientes indoor, como shoppings e estacionamentos subterrâneos.

A TIM é líder de mercado na região Sul, com 33,1% dos clientes de telefonia móvel. No Paraná e em Santa Catarina a operadora é líder absoluta com 54,3% e 45,4%, respectivamente, dos clientes de telefonia móvel. Nessas duas capitais, a TIM também está à frente na cobertura 4G, presente em 100% das cidades catarinenses (295) e paranaenses (399). No Paraná, também é líder na tecnologia 4.5 G. Nos três estados, a TIM tem presença em 1.098 municípios e soma 904 cidades com a tecnologia 700 MHz.

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: "Imagine as possibilidades". É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 13 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é a primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo "Pró-ética", iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. Para mais informações, acesse: https://www.tim.com.br.