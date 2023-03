Mega-Sena acumula de novo e poderá pagar R$ 45 milhões

publicidade

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.574 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira. Com isso, o prêmio ficou acumulado pela quarta rodada seguida e poderá pagar R$ 45 milhões no próximo sorteio, no sábado.

Os números sorteados foran: 12 - 17 - 43 - 44 - 48 - 60.

Os 5 acertos tiveram 68 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 41.754,98 para cada. Já os 4 acertos registraram 4.377 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 926,70 cada.

Para concorrer aos prêmios da Mega-Sena, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de 6 a 15 números do volante; há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você, a chamada Surpresinha. Cada jogo de seis números custa R$ 4,50.