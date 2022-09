Mega-Sena acumula novamente e pode pagar um prêmio de R$ 300 milhões

publicidade

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 2.524 realizado na noite desta quarta-feira em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio que vai acontecer neste sábado está estimado em R$ 300 milhões.

Os números sorteados foram: 03 – 20 – 22 – 37 – 41 – 43.

Seis apostas do Rio Grande do Sul foram premiadas com a quina. Três são de Porto Alegre. Caxias do Sul, Passo Fundo, David Canabarro, Pelotas, Rio Grande e Uruguaiana também tiveram vencedores.

A quina teve 404 apostas ganhadoras que vão levar cada uma R$ 43.914,62. Já na quadra, 30.194 apostas ganharam cada uma R$ 839,40.