Menos de 32% das famílias de baixa renda retiram cartão de auxílio emergencial em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre confirmou, na noite desta sexta, que apenas 2.008 famílias retiraram os cartões sociais do Programa Municipal Temporário de Transferência de Renda, criado para auxiliar as pessoas de baixa renda no enfrentamento da pandemia. O prazo expirou hoje, depois de ter sido prorrogado, nessa quinta, em mais 24h. Ao todo, havia 6,4 mil aptas a receberem o benefício. Dessas, mais de 2/3 não buscaram o cartão.

Terão acesso ao dinheiro famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário mínimo e que não recebem nenhum benefício social. A previsão é de que o auxílio emergencial seja concedido por três meses, com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Famílias com rendimento de até R$ 89 por pessoas terão direito ao valor fixo de R$ 150. Quem ganha de R$ 89 a R$ 178 recebe R$ 100. Já as famílias com renda de R$ 178 a R$ 522,50 recebem R$ 50. Em todas as faixas, é somado R$ 50 para cada um dos demais integrantes da família. Conforme a prefeitura, os créditos podem ser utilizados na compra de alimentos, material de higiene e limpeza.

Foi vedado o uso para compra de bebidas alcoólicas, cigarros e similares. A venda desses itens pode acarretar multa de R$ 2 mil a R$ 10 mil. O beneficiário que não cumprir as regras pode ser excluído ou suspenso do programa.