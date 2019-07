Ministra confirma devolução de frango com salmonella por Reino Unido

publicidade

A Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, confirmou que o Reino Unido devolveu 1,4 mil toneladas de frango ao Brasil em razão de ter sido detectada a presença de samonella nos produtos. Ela abordou o caso em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, em Brasília.

A informação da devolução da exportação foi noticiada pelo jornal britânico The Guardian a partir de uma investigação que envolveu a ONG Repórter Brasil.

De acordo com a ministra, 17 containers foram devolvidos, sendo 16 em razão da detecção de salmonella e um por problemas de refrigeração. Ela argumentou que esse tipo de medida é comum e ocorre na exportação a outros países.

Tereza Cristina argumentou que as devoluções representam um percentual baixo perto do volume comercializado pelo país. "A quantidade de exportação do frango brasileiro é enorme. Só 17 containers vieram com salmonella. Dois tipos só que têm problema para humanos. Isso [a denúncia] é desserviço aos produtos brasileiros", declarou.

A ministra informou que com a devolução a carne pode ser utilizada no mercado brasileiro. A assessoria do órgão acrescentou à Agência Brasil que esses frangos terão de ser termoprocessados para ser comercializados, não podendo ser vendidos crus, situação em que podem contaminar quem as consome ou manipula nessas condições.