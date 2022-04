Ministro do TCU pede prazo extra para analisar privatização da Eletrobras

publicidade

O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Vital do Rêgo pediu prazo extra, nesta quarta-feira (20), para analisar o processo de privatização da Eletrobras, empresa de energia. O mesmo solicitou um período de 60 dias para que a proposta seja julgada.

Vital afirmou que o relator do processo, ministro Aroldo Cedraz, entregou a proposta às 11h51 desta quarta, e “teve pouco tempo para analisar a etapa”, contribuindo para a decisão do pedido de vista- prazo extra. Com a decisão, a privatização da empresa pode ficar impedida de ser concluída até dezembro.

Durante seu discurso na sessão ordinária, Vital afirmou que “existe uma contradição entre o discurso para justificar a privatização da Eletrobras e os estudos apresentados ao TCU, que preveem em 30 anos a ausência de investimentos”. De acordo com o ministro, existe “uma inconsistência nos investimentos previstos”.

Em fevereiro deste ano, a primeira etapa de privatização da empresa já teria sido aprovada pelo TCU. Foi definido o valor total que os compradores deverão pagar para assumir a empresa, estipulado em R$ 67 bilhões pelo CNPE (Conselho Nacional de Política Energética).

