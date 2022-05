Ministro não descarta possibilidade de moeda única com a Argentina

publicidade

O ministro de Relações Exteriores, Carlos Alberto França, comentou nesta quarta-feira (18) que é possível que a moeda única com a Argentina seja implementada no futuro. O tema voltou a ser assunto nos últimos dias após Lula e Paulo Guedes se manifestarem favoravelmente à criação de uma política monetária unificada no Mercosul.

"É possivel que ela (moeda única) seja adotada no futuro, mas penso que hoje ainda parece um debate que precisaria ser aprofundado. Estamos distantes da possibilidade de harmonização de políticas monetárias e macroeconômicas que possibilitem isso", comentou o ministro, esclarecendo que esse tema deve ser debatido no campo de atuação de Paulo Guedes.

"O peso real se daria em um processo similar com o que ocorre na União Europeia e permitiria uma coalização de taxas de juros e pressão inflacionária que parecem trazer muitos benefícios. Eu acho que é um debate necessário. Acho que a integração, se ela avança, a prioridade ficará cada vez maior para vencermos as barreiras tarifárias e outras de modernização do bloco", disse o ministro. A fala ocorreu durante uma reunião na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

A ideia de adotar uma moeda comum já surgiu em outras ocasiões da relação bilateral argentino-brasileira, embora não tenha seguido adiante. Em junho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro ventilou a possibilidade durante visita ao país vizinho. Segundo o mandatário, o "peso real" seria "o primeiro passo para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul".

