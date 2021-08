Ministro reafirma que Auxílio Brasil será pago a partir de novembro

publicidade

O ministro da Cidadania, João Roma, reafirmou que o Auxílio Brasil, programa substituto do Bolsa Família, começará a ser pago a partir de novembro. "Com apoio e contribuição do Congresso Nacional, o Auxílio Brasil chegará em novembro para milhões de pessoas brasileiras", disse, durante pronunciamento nacional nesta quinta-feira.

Em discurso rápido, ele repetiu as informações que o governo Bolsonaro revelou desde esta segunda-feira, quando a MP (Medida Provisória) que cria o programa foi entregue ao Congresso Nacional.

Veja Também

Roma também não deu mais detalhes para confirmar a quantidade de brasileiros que serão beneficiados ou o valor dos pagamentos do Auxílio Brasil. Segundo falas anteriores dele e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o reajuste mínimo do programa sucessor do Bolsa Famíia será de 50%, passando de R$ 192, em média, para R$ 285, para atender 16,4 milhões de pessoas.

Já entregue para avaliação da Congresso Nacional, a MP (Medida Provisória) do novo Bolsa Família, o texto que define as normas do benefício deve ser uma das próximas prioridades da votação do Congresso.