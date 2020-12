Moinhos inaugura novos espaços comerciais

publicidade

Acaba de inaugurar no Moinhos Shopping uma loja da Coliseu, rede gaúcha de joalheria que possui linha de joias de criação própria, e oferece ao público relógios e óculos de sol das marcas mais importantes do mercado. Com mais de 50 anos de atuação, a Coliseu trabalha com peças produzidas a partir de matérias-primas diferenciadas e com alto padrão de acabamento, seguindo as principais tendências mundiais em design. A parceria da Coliseu com a AIRAZ Administradora inclui pontos de venda no Bourbon Wallig e Bourbon Ipiranga, em Porto Alegre, e no Bourbon Novo Hamburgo.

O Moinhos Shopping, localizado no coração do bairro Moinhos de Vento, até o final de dezembro também recebe uma unidade da lavanderia francesa 5àsec, que está no Brasil desde 1995 e já conta com mais de 400 pontos pelo país. Ainda no primeiro semestre de 2021, o shopping irá reforçar o seu mix de moda com marcas de renome nacional e internacional. Já acertaram contratos com o empreendimento a Cia Marítima, especializada em beachwear com lojas no Brasil, EUA e Portugal; a Valisere, marca de lingerie criada na França em 1913 e uma das mais renomadas do setor no mundo, e a Ellus, focada em jeans, moda feminina e masculina, acessórios e calçados.