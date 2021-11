Nascidos em março têm saque liberado da última parcela do auxílio

publicidade

Os nascidos em março, inscritos pelos meios digitais ou que integram o CadÚnico, podem sacar a sétima e última parcela do auxílio emergencial nesta quinta-feira. O calendário de retirada do dinheiro segue de forma escalonada até o dia 19 deste mês, quando se encerra o benefício.

Os aniversariantes de janeiro e fevereiro já tiveram os saques liberados. Até o fim desta semana, quem nasceu em abril também poderá retirar o dinheiro nos caixas e terminais eletrônicos da Caixa. A partir da próxima terça-feira, será a vez dos nascidos em maio.

Ao todo, receberam o auxílio emergencial nesta última etapa 34,4 milhões de pessoas - 25,1 milhões inscritas por aplicativo da Caixa ou pelo CadÚnico e 9,3 milhões do Bolsa Família, que tem ainda outros 5,3 milhões.

Criado para amenizar os impactos socioeconômicos da pandemia do novo coronavírus nas famílias mais pobres, o auxílio emergencial totaliza mais de R$ 340 bilhões investidos desde abril de 2020.

O auxílio pagou neste ano sete parcelas de R$ 375 a mulheres chefes de família, R$ 150 a pessoas que moram sozinhas e R$ 250 aos demais. Com o fim do auxílio emergencial, o governo federal substituiu o Bolsa Família, criado em 2003, pelo Auxílio Brasil.

“O governo federal realizou a maior transferência direta de renda da história do país, demonstrando a preocupação que essa gestão tem com as pessoas mais necessitadas. Agora, o Auxílio Brasil vem para libertarmos a população mais pobre da dependência dos programas sociais, criando trilhas de emancipação para que elas tenham qualificação e emprego”, afirmou o ministro da Cidadania, João Roma.

Veja Também

Auxílio Brasil

Os pagamentos do novo programa social permanente do governo federal, que contempla transferência de renda e emancipação socioeconômica, começam a ser feitos no dia 17 de novembro para cerca de 14,6 milhões de famílias.

Segundo o Ministério da Cidadania, todas as pessoas já cadastradas receberão o benefício automaticamente, seguindo o calendário habitual do programa anterior, o Bolsa Família. Não há necessidade de recadastramento.

Calendário de saque da última parcela

Nascidos em janeiro: 1º/11

Nascidos em fevereiro: 3/11

Nascidos em março: 4/11

Nascidos em abril: 5/11

Nascidos em maio: 9/11

Nascidos em junho: 10/11

Nascidos em julho: 11/11

Nascidos em agosto: 12/11

Nascidos em setembro: 16/11

Nascidos em outubro: 17/11

Nascidos em novembro: 18/11

Nascidos em dezembro: 19/11

Calendário do Auxílio Brasil em novembro

Beneficiários com NIS de final 1: 17 de novembro

Beneficiários com NIS de final 2: 18 de novembro

Beneficiários com NIS de final 3: 19 de novembro

Beneficiários com NIS de final 4: 22 de novembro

Beneficiários com NIS de final 5: 23 de novembro

Beneficiários com NIS de final 6: 24 de novembro

Beneficiários com NIS de final 7: 25 de novembro

Beneficiários com NIS de final 8: 26 de novembro

Beneficiários com NIS de final 9: 29 de novembro

Beneficiários com NIS de final 0: 30 de novembro