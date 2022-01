Novas unidades do Tudo Fácil serão instaladas em Porto Alegre e Caxias do Sul

publicidade

Foi assinado na tarde desta quinta-feira, o contrato entre a AIRAZ Administradora, gestora dos shopping centers e galerias comerciais do Grupo Zaffari, e o Governo do Estado do RS para a instalação de unidades do Tudo Fácil em dois shoppings da rede Bourbon: no Bourbon Shopping Wallig, em Porto Alegre, e no Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias do Sul. O documento foi assinado por Claudio Gastal, Secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Estado, e Claudio Luiz Zaffari, Diretor do Grupo Zaffari.

Gastal destacou que as instalações fazem parte de um processo de decentralização do Tudo Fácil, que existe há 23 anos apenas em Porto Alegre. Apesar da grande maioria dos serviços estar disponível de forma digital, o secretário lembra das pessoas que não têm conhecimento ou equipamentos necessários para acessar os serviços de forma online. “A lógica que adotamos é que hoje o mundo é digital, os serviços têm que ser digitais, mas isso não significa que não é mais necessário ter serviços físicos. Nós vivemos em um país e num Estado cartorial, que necessita de carimbos e assim por diante”, sustenta. Uma unidade em Lajeado, a primeira fora de Porto Alegre, entrou em funcionamento há pouco tempo. Novas unidades abrirão em Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Rio Grande e Santa Cruz do Sul. O Tudo Fácil do Shopping Wallig substituirá o Tudo Fácil POA Zona Norte, localizada na Rua Domingos Rubbo.

As centrais de atendimento devem passar a receber o público ainda no primeiro semestre de 2022, oferecendo a totalidade de seus serviços de forma gradativa. As unidades do Shopping Wallig e de Caxias do Sul irão gerar, juntas, mais de 150 postos de trabalho. “Buscamos trazer as unidades do Tudo Fácil para dentro dos shoppings centers. Assim, não haverá fila na rua, o ambiente é climatizado, e se poderá aproveitar para fazer outras atividades na ida ao Tudo Fácil. O atendimento fica muito melhor”, justificou Gastal.

No Shopping Wallig, a população poderá terá acesso aos mais de 30 serviços oferecidos hoje na unidade localizada no bairro Cristo Redentor, como a confecção da primeira e segunda via da carteira de identidade e CPF, além de serviços do DetranRS, como apresentação e revisão de condutor, defesa de autuação, contestações certidões de prontuário e complementações de documentação para restituição de valores. Outros serviços estão em tratativas e devem ser oferecidos posteriormente, como vagas de emprego, seguro desemprego (FGTAS/SINE), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), IPE Saúde e IPE Previdência.

Já em Caxias, a população terá acesso à: realização da primeira e segunda via de documento de identidade e CPF; orientações sobre emissão de seguro desemprego e oferta de vagas de trabalho (FGTS); protocolos do DetranRS, como apresentação e revisão de condutor e recursos de infração; solicitações relacionadas a hidrômetros, rede de esgoto e abastecimento de água; emissão de senhas e entrega de documentação para o INSS; concessão e renovação de pensão e serviços para o pensionista do IPE Previdência; e habilitação de segurado, e inclusão ou cancelamento de PAC e PAMES pelo IPE Saúde, entre outros serviços de cada entidade.