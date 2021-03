Novo auxílio emergencial vai virar consumo, diz presidente da Caixa

publicidade

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, disse em entrevista para a Record TV que o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial, a partir de terça-feira, vai refletir em um aumento no consumo e aquecimento da economia. Serão quatro parcelas em um valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150, injetando na economia R$ 44 bilhões.

"É muito importante porque uma parcela da população mais carente que consome tudo", disse Guimarães. "Esse dinheiro vira consumo. Como aconteceu ano passado, faremos esse pagamento rápido, de uma maneira ágil, que terá benefício por esse consumo quase integral de R$ 44 bilhões."

O presidente da Caixa destacou a preocupação em evitar filas e aglomerações nas agências bancárias e casas lotéricas para o saque do auxílio. Por isso haverá um espaçamento entre a data de depósito nas contas digitais e a liberação dos saques. "Faremos o depósito na conta digital do Caixa Tem. Até o dia 30 de abril faremos os depósitos nas contas digitais. E para os do Bolsa Família faremos nos dez dias úteis do mês."

"Do meio para o final já não havia mais as aglomerações. Pagamento via depósito nas contas digitais do Caixa Tem e algumas semanas depois o saque na conta e nas lotéricas. Sempre pelo mês de nascimento. Assim a gente reduz as aglomerações e filas."

Para evitar fraudes, Guimarães destaca que a Caixa aperfeiçoou o sistema com 27 atualizações realizadas no aplicativo Caixa Tem. "No começo do auxílio, ano passado, o cadastramento inicial de 38 milhões de beneficiários 'invisíveis' aconteceu muito rápido. E naquele cadastramento houve muita fraude. Fizemos 27 atualizaçoes do aplicativo que corrigiu muitas fraudes. No final já não tínhamos mais um problema relevante."

Ele explica ainda que a base de potencial fraude é muito menor porque já estávamos pagando essas pessoas até janeiro. Uma nova atualização está programada para maio.