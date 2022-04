Novo presidente da Petrobras toma posse nesta tarde

publicidade

A cerimônia de posse do novo presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, ocorrerá na tarde desta quinta-feira na sede da empresa, no centro do Rio de Janeiro, informou há pouco a assessoria de imprensa da companhia.

A assembleia geral de acionistas da Petrobras confirmou na noite de ontem o nome de José Mauro Ferreira Coelho para o Conselho da Administração da estatal.

José Mauro Coelho foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e seu nome foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para substituir o general Joaquim Silva e Luna.

Veja Também