OPEP+ decide aumentar ligeiramente sua produção em fevereiro e março

Os membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus sócios acordaram nesta terça-feira um leve aumento de sua produção de petróleo em fevereiro e março.

O volume retirado voluntariamente do mercado pela aliança OPEP+ passará de 7,2 milhões de barris diários (mbd) em janeiro para 7,125 mbd em fevereiro e 7,05 mbd em março, anunciou o cartel após a primeira reunião ministerial de 2021, fazendo um apelo à "prudência" contra a crise de saúde.

Mas, para não provocar um excesso de oferta enquanto a recuperação da demanda for frágil e incerta, a Arábia Saudita decidiu fixar sua própria cota durante este período a um milhão de barris por dia, destacou o ministro saudita da Energia, Abdelaziz bin Salman, durante coletiva de imprensa.

Os 23 membros da Opep+ alcançaram finalmente um compromisso após uma série de reuniões durante dois dias por videoconferência devido à pandemia.

Duas abordagens se enfrentaram: a saudita, que previa manter os cortes atuais como estão, e a iniciativa russa de injetar até 500.000 barris diários no mercado a partir do próximo mês, como havia sido decidido em dezembro com relação a janeiro.