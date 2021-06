Operadora ampliará atendimento a pequenas e médias empresas no RS

publicidade

Os serviços de telecomunicação se tornaram ainda mais essenciais durante o período de distanciamento social, sendo também uma importante alternativa para quem deseja abrir um negócio. Para criar essas oportunidades e movimentar o mercado, gerando mais empregos e renda, a TIM está à procura de novos parceiros comerciais no Estado. A operadora busca empreendedores interessados em investir no segmento que atende pequenas e médias empresas, principalmente em Caxias do Sul, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Rio Grande.

O parceiro TBP (TIM Business Partner) é destinado a empresários ou comerciantes que queiram atuar na área de vendas para esse ramo e que tenham capital de giro e plano de negócios para os primeiros 12 meses de operação. Além disso, é necessário ter experiência em gestão financeira, comercial, administrativa e de pessoal e foco no cliente.

“Embora o momento ainda seja desafiador, esse é um mercado que ainda tem muito a crescer e que precisa cada vez mais de conectividade e inovação. Reestruturamos o canal para oferecer mais benefícios e bonificações e o parceiro poderá trabalhar de forma remota, realizando as visitas aos clientes pelas ferramentas digitais”, explica Christian Krieger, diretor Comercial da TIM para a Região Sul. Neste formato de trabalho, o empreendedor conta com todo o apoio necessário para publicidade, software, logística e operação. “O investimento inicial é baixo já que todo o estoque de produtos é vendido e entregue direto pela TIM”, reforça o executivo.

Dentre os demais benefícios oferecidos pela TIM estão: remuneração atrativa; acompanhamento e auxílio na gestão/desenvolvimento do negócio; ofertas competitivas para o mercado PME; treinamento dos vendedores do parceiro; programa de incentivo à vendas para o parceiro e sua equipe; programa de relacionamento, campanhas de incentivo, participação em eventos e reuniões com a TIM e ferramentas de apoio às vendas para os vendedores.

Home office

Pequenas empresas e microempreendimentos individuais estão entre os grupos mais afetados pela crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19. Em meio esse cenário e para ajudar o segmento - que responde por mais de 50% dos empregos do setor privado no país - a TIM oferece mais conectividade com maior economia e novas soluções através do atendimento corporativo, entregando ferramentas digitais e comunicação rápida, essenciais para o setor neste momento.

O objetivo dos TBP’s é facilitar o cotidiano de trabalho dessas pequenas e micro empresas em um mundo cada vez mais digital e em meio às restrições impostas pelo novo coronavírus. Para isso, a reviu seu portfólio voltado a empresas de pequeno porte e microempreendedores que buscam por internet rápida, chips de dados e equipamentos para home office.

A estratégia é oferecer mais conectividade, com processos de compra simplificados e novas soluções, além de telefonia. A parceria com o C6 Bank é uma das opções: os clientes corporativos da operadora já podem abrir uma conta PJ sem tarifas no banco digital, com pacotes para transações bancárias com baixo custo e máquina C6 Pay. A TIM aposta ainda no aluguel de notebooks e outros equipamentos em parceria com a Plugify e na venda de um plano de saúde digital com o Doutorpass. Interessados em fazer parte do negócio devem enviar e-mail para: parceria_smb@timbrasil.com.br