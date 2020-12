Operadora atinge marca de 2 milhões de clientes na Oi Fibra

publicidade

A operadora Oi acaba de atingir a marca de 2 milhões de clientes de sua internet de alta velocidade, a Oi Fibra. O resultado foi alcançado apenas 8 meses depois de a companhia ter registrado, em abril, o primeiro milhão de clientes do serviço, com um volume de aquisições sem comparação no mercado de internet de altíssima velocidade. A fibra ótica é o principal pilar do plano de transformação da companhia, com soluções para fins residenciais, empresariais e corporativos. O desempenho do produto evidencia o sucesso da estratégia e a correta execução do plano, que tem como objetivo transformar a Oi em uma das mais relevantes empresas de infraestrutura e serviços digitais do país.

A empresa manterá o alto investimento que vem fazendo em fibra e continuará expandindo o serviço em 2021. O planejamento da companhia é ao longo do próximo ano lançar a Oi Fibra em 94 novas cidades, distribuídas em todas as regiões do país, e ampliar o atual número de 134 municípios atendidos com Fiber To The Home (FTTH) para 228 municípios, até o fim de 2021. Além disso, a companhia planeja elevar o número de residências e empresas aptas a contratar sua internet de fibra ótica, que atualmente é de 8,7 milhões de endereços (homes passed, no jargão em inglês), para mais de 14,5 milhões, até o final do ano que vem.

Lançada em 2018, a Oi Fibra se expandiu rapidamente e vem demonstrando seu potencial de democratizar o acesso da população à mais moderna tecnologia de conexão de internet, impulsionada pelo seu diferencial competitivo de uma rede de transporte com mais de 400 mil quilômetros de extensão e pela alta qualidade de conexão, associada à robustez da tecnologia de fibra até a casa/empresa do cliente e do modem dual band com wifi up.

“A situação que o mundo está atravessando este ano, por conta da pandemia, mostrou de forma definitiva como a agenda da conectividade de alta qualidade e disponibilidade é essencial para todos, sejam empresas, sejam pessoas, sejam entidades públicas e governo. A Oi tem consciência de sua responsabilidade e do papel que ela pode ter para o avanço digital do país, incluindo as diversas frentes de impacto em saúde, educação, economia, segurança, comunicação, informação ou entretenimento. Estamos muito felizes que os nossos esforços para ampliar o acesso à banda larga por fibra estejam sendo reconhecidos pelo mercado e que a companhia esteja no caminho certo da execução de seu plano de transformação”, avalia Rodrigo Abreu, presidente da Oi.

A base de clientes da Oi Fibra cresceu 200% durante 2020 (até hoje), adicionando cerca de 1,3 milhão de novos clientes durante os últimos 11 meses. Em função disso, a companhia foi a única entre as principais operadoras a aumentar participação no mercado de ultra banda larga em 2020. Considerando os números mais recentes, (referentes ao encerramento do 3º trimestre de 2020), a Oi adicionou cerca de 20% mais clientes do que a soma de todas as grandes operadoras de ultra banda larga. Esse desempenho também se refletiu na receita, que cresceu quase cinco vezes nos últimos doze meses, atingindo R$ 402,3 milhões, e um valor de receita anualizada futura já superior aos R$ 2 bilhões. “Os resultados obtidos até aqui nos fortalecem e nos encorajam ainda mais a alcançar nosso objetivo de fazer da Oi a principal referência em infraestrutura e serviços digitais do país”, afirma Abreu.

A estratégia de fibra da Oi prevê não só a expansão de um serviço com altíssima qualidade e estabilidade, mas seu contínuo aperfeiçoamento, incorporando inovações tecnológicas em transmissão de dados. A companhia está participando de um grupo mundial, liderado pelo ETSI, de padronização e criação de um serviço de fibra de 5ª geração, chamado de F5G. Como parte dessa evolução, a Oi pretende lançar no primeiro semestre de 2021 a mais nova tecnologia de internet fixa, o XGS-PON. O F5G possibilita alcançar taxas de transmissão de dados superiores a 1 Gbps por cliente, podendo alcançar até 10 Gbps por cliente. A novidade permite realizar várias atividades que necessitam da mais alta performance de internet ao mesmo tempo, como utilizar recursos de realidade virtual em tempo real, assistir vídeos em 8K, participar de jogos online de alta complexidade, realizar downloads de grandes arquivos, com estabilidade e baixíssima latência, ampliando os limites de capacidade da rede em operação até então. Além do lançamento do XGS-PON, a Oi vem desenvolvendo outras soluções baseadas na tecnologia F5G e com estes lançamentos incorporados à Oi Fibra, a companhia se tornará a primeira operadora no Brasil a implantar o F5G em sua rede FTTH.