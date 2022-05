Porto Alegre tem a terceira cesta básica mais cara entre as capitais em abril

publicidade

Porto Alegre teve a cesta básica mais cara dentre as capitais brasileiras em abril. O conjunto de alimentos custou R$ 780,86, ficando atrás de São Paulo (R$ 803,99) e Florianópolis (R$ 788). Em relação ao mês anterior, cesta básica gaúcha teve aumento de R$ 46,58. De acordo com o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgado nesta sexta-feira, todas as cidades pesquisas registraram aumento no conjunto de alimentos básicos.

De março para abril, as altas mais expressivas ocorreram em Campo Grande (6,42%), Porto Alegre (6,34%), Florianópolis (5,71%), São Paulo (5,62%), Curitiba (5,37%), Brasília (5,24%) e Aracaju (5,04%). A menor variação foi observada em João Pessoa (1,03%).

A pesquisa indicou ainda que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 6.754,33, ou 5,57 vezes o mínimo de R$ 1.212,00 em abril de 2022. Em março, o valor necessário era de R$ 6.394,76, ou 5,28 vezes o piso mínimo. Em abril de 2021, o valor do mínimo necessário era de R$ 5.330,69, ou 4,85 vezes o mínimo vigente na época, de R$ 1.100.

Inflação: o que pesou na cesta básica de Porto Alegre

Batata: 14,63%

Leite integral: 13,46%

Farinha de trigo: 10,07%

Pão francês: 7,07%

Feijão preto: 2,51%