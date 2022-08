Prêmio Exportação RS completa 50 anos com destaque para 68 empresas do setor

publicidade

Há meio século reconhecendo o trabalho de empresas exportadoras com sede no Rio Grande do Sul. Esse é o mote da 50ª edição do Prêmio Exportação RS, organizado pelo conselho da honraria, que neste ano enalteceu a atuação mercadológica, estratégica e comercial no cenário exportador de 68 empresas durante a celebração de meio século de história, superando a homenagem do ano passado, quando 63 empresas foram agraciadas. O evento ocorreu na quinta-feira na Casa NTX. Na oportunidade, também foram entregues a Distinção Especial de Exportador Diamante, por conquistar dez edições, e a Distinção Especial de Exportador Ouro, por vencer cinco vezes. Em 50 anos, mais de 700 empresas foram legitimadas pelo desempenho de destaque com exportações de diferentes segmentos de mercado neste período.

O presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest, enfatizou que após dois anos difíceis de pandemia seguidos por um contexto de guerra, festejar a conquista de 68 empresas é um momento de satisfação.“ Estamos celebrando os vencedores de praticamente todos os setores da economia gaúcha e também um crescimento de 7,3% das exportações do Estado no primeiro semestre”, explicou. Forest ainda ressaltou que os números dos primeiros seis meses do ano são positivos mesmo diante da queda na safra de soja ocasionada pelos períodos de seca do RS, já que a oleaginosa é a “locomotiva das exportações da economia do Estado”. O dirigente reiterou que, apesar disso, as outras empresas e áreas puderam ocupar essas lacunas. “Até o próprio trigo, que é um grão em que normalmente o Brasil é importador, os agricultores conseguiram exportar trigo, alçando o cereal ao posto de quarto produto na pauta dos produtos exportados do Rio Grande do Sul, o que é um fenômeno no nosso Estado”, comemorou.

Já o CEO do Prêmio Exportação RS, Edmilson Milan, avaliou que essa “volta à normalidade” chegou com uma aceleração impressionante, com muito mais trabalho nos processos de exportação,sinalizando um futuro promissor, que fica mais evidente ao traçar um paralelo com o passado. “Na década de 70, quando foi criado o prêmio, as exportações gaúchas eram muito incipientes. Em 1972, registraram US$ 4 bilhões e, no ano anterior, não tinham atingido nem US$ 3 bilhões. Em 2021, foram US$ 14,1 bilhões exportados. Acreditamos que fazemos parte deste salto por toda atuação realizada e enxergamos potencial para seguir crescendo, por meio do estímulo e do incentivo para que novas organizações iniciem o trabalho e promovam serviços e produtos gaúchos no exterior”, afirmou Milan.

Homenagem especial

O Conselho do mérito prestou uma homenagem especial para três nomes que contribuíram para o desenvolvimento do mérito e do setor: Günther Staub, era o presidente da ADVB/RS, quando em 1972, foi criado o Prêmio Exportação RS, Renato Malcon, que presidiu o Conselho do Prêmio Exportação RS por uma década, entre os anos 2008 e 2018, e Frederico Behrends, consultor internacional de empresas e conselheiro de diversas entidades ligadas ao setor por conta da atuação de mais de 50 anos no segmento exportador gaúcho e brasileiro.

Sobre o Prêmio Exportação

O Prêmio Exportação RS distingue empresas que obtiveram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar seus produtos no mercado internacional. Em 2021, foram reconhecidas 63 empresas com sede no RS, que se destacaram por seus resultados de exportações em diferentes segmentos de mercado. O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, FARSUL Fecomércio, Federasul, FIERGS, Lide-RS, Portos RS, Sebrae-RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Hub Transforma RS e UFRGS.

Confira os agraciados do 50º Prêmio Exportação RS em 2022:

Destaque Avanço Global

- CALÇADOS BEIRA RIO S.A.

- Systemhaus Ltda

Destaque Inovação Tecnológica

- Kappesberg

Destaque Mercadológico

- TERMOLAR S.A.

- Docile

- <OU>

- Schio

- Marcopolo

- STIHL Ferramentas Motorizadas

- Randon Implementos

- BIA BRAZIL ACTIVEWEAR

- 3tentos

- Mega Embalagens

Destaque Pequeno Desbravador

- Creatore Sofás

- Lyoh

Destaque Serviços de Suporte à Exportação

- Efficienza Negócios Internacionais

- Kuehne Nagel Serviços Logísticos Ltda

- Banrisul Armazéns Gerais S/A

- Interlink Cargo

- ES LOGISTICS

- AD Shipping

- Euro-América

- Scala

- CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL

- Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande

- Pibernat Logística

- DORACORPGROUP

Destaque Setorial - Agropecuário

- Vibra

- CCGL

- SLC AGRÍCOLA S.A.

- Rasip

Destaque Setorial - Alimentos

- Dubai Alimentos

- PECCIN

- Conservas Oderich

- Nutrire Indústria de Alimentos ltda

- Cooperativa Languiru Ltda

Destaque Setorial - Bebidas

- Família Salton

- Bebidas Chiamulera

- Vinícola Arbugeri

- Cachaçaria Weber Haus

- FANTE BEBIDAS

Destaque Setorial - Calçados/ Couros/ Aterfatos

- Industria e comercio de couros Dowidi Ltda

- WERNER CALÇADOS

- CALÇADOS PICCADILLY

Destaque Setorial - Eletroeletrônicos

- TDK

Destaque Setorial - Madeiras e Derivados

- Sena Madeiras

- CMPC

- Resinas Jardim

Destaque Setorial - Máquinas e Equipamentos

- Kepler Weber

Destaque Setorial - Máquinas e Implementos Agrícolas

- VENCE TUDO

Destaque Setorial - Metalúrgico

- Maxiforja Componentes Automotivos Ltda.

- FERRAMENTAS GEDORE

- Taurus Armas

Destaque Setorial - Móveis

- Doripel Móveis

- Finger Móveis Planejados

- Multimóveis

Destaque Setorial - Petroquímico

- BSBIOS

Destaque Setorial - Plásticos/ Produtos de Borracha

- Pisani Plásticos SA

- Xalingo

Destaque Setorial - Químico/ Medicamento/Farmoquímicos

- FCC

- NOKO

Destaque Setorial - Têxtil

- Maria Pavan

Destaque Setorial - Veículos/Autopeças

- Dana

- Fras-le

- PRIORITY AUTOMOTIVE

- FORBAL AUTOMOTIVE

Destaques Empresas Comerciais Exportadora e Trading Companies

- SOUTH SERVICE TRADING SA

Destaque Serviços Exportados

- Druzina Content