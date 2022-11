Prêmio Líderes & Vencedores 2022 anuncia ganhadores em Porto Alegre

publicidade

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) e a Assembleia Legislativa divulgaram os seis vencedores do Prêmio Líderes & Vencedores 2022 nesta terça-feira, durante cerimônia no Theatro São Pedro, no Centro Histórico. Após abertura do envelope lacrado pela empresa de auditoria KPMG com os escolhidos pelas comissões julgadoras, receberam o troféu Magis na categoria Mérito Político, a deputada estadual Zilá Breitenbach, de Três de Maio; Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa, Instituto Hélice, de Bento Gonçalves; Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa,Grupo Pampa, de Porto Alegre; Destaque Comunitário,Coordenação de Voluntários da Casa Menino Jesus de Praga, de Porto Alegre; Expressão Cultural,Gilberto Schwartsmann, de Porto Alegre e Referência Educacional, Escola Municipal de Educação Básica Prof. Adolfina J.M. Diefenthäler, de Novo Hamburgo.

O critério usado foi o do maior número de indicações recebidas pelas comissões julgadoras que definiram os três finalistas por categoria. Na primeira fase da premiação, jornalistas de todo Estado e presidentes de entidades filiadas à Federasul fizeram as indicações, um total de 220.

Foto: Fabiano do Amaral

O presidente da Federaul, Anderson Trautman Cardoso, disse que “o prêmio Líderes e Vencedores, realizado em parceria com a Assembleia Legislativa, é muito especial para a Federasul, pois "é o momento de reconhecer líderes e vencedores que superaram os desafios do cotidiano e nos inspiram a fazer mais e melhor, em nossas vidas, em nossas empresas , em nossa sociedade”, salientou. Na ocasião, Trautman fez uma estimativa do ano de 2023 para o setor. “Temos pela frente um período desafiador, até virou um lugar comum falar em desafios. Passamos por uma pandemia, mas sem dúvida nenhuma,temos grandes reformas para enfrentar ,como a reforma tributária”, avaliou.

O dirigente destacou que a entidade deve trabalhar para que a reforma tributária contribua com a competitividade das empresas do Estado, o que envolve também um desafio de equação. “Lutamos para ter equilíbrio fiscal no Estado e temos que manter também em esfera federal, mas vejo pouca sinalização concreta da política econômica do governo federal”, antecipou, citando que há a apenas uma medida até o momento, que é a proposta de emenda constitucional apresentada e que será debatida no Congresso Nacional a fim de assegurar o equilíbrio fiscal para dar conforto social diante de um país com grande desigualdade.

A solenidade terminou com show de musical da banda Tributo à Tim Maia, a cerimônia encerrou às 22h.