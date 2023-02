Preço médio da gasolina e do diesel volta a cair nos postos, e etanol fica estável

publicidade

Após redução do valor nas refinarias, o preço médio do diesel caiu 3,5% nos postos do país nesta semana, segundo pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), divulgada nesta sexta-feira.

O diesel S10 (com menor teor de enxofre) foi comercializado em média a R$ 6,10 o litro na semana, ante os R$ 6,23 registrados uma semana antes, quando também já havia registrado queda de 1,9%. É o menor valor desde a segunda semana de março de 2021, antes do impacto provocado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Já o valor médio da gasolina teve uma leve queda, pela terceira semana seguida, passando de R$ 5,08 para R$ 5,07 (0,19%), e o do etanol ficou estável, em R$ 3,80 o litro.

A Petrobras havia reduzido em 8,89% o preço médio do diesel nas distribuidoras em 8 de fevereiro, após um recuo das cotações do petróleo ter deixado os valores da petroleira acima dos mercados internacionais. O repasse dos ajustes da Petrobras nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é imediato e depende de uma série de questões como margens de distribuição e revenda, adição de biocombustíveis e impostos. A gasolina havia tido aumento nas distribuidoras no fim de janeiro.

O preço do gás de cozinha também se mantém estável. O valor médio encontrado foi de R$ 107,77 por botijão de 13 quilos.

